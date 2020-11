Domaći glumci odabrali najbolje filmove koje morate pogledati

Glumci novog serijala 'Firma', Zoran Simikić, Vesna Ravenščak, Marija Kolb i Marko Cindrić, odabrali su top tri filma koja bi svatko morao pogledati...

<p>Glumci novog serijala 24sata oriđiđi produkcije 'Firma' otkrili su nam koji su to filmovi kojima se oni uvijek vraćaju. Od klasika, do onih manje klasičnih, sigurno smo da ćete u ovoj listi pronaći nešto po svom ukusu.</p><p><strong>ZORAN SIMIKIĆ</strong></p><p>1. Scarface</p><p>Al Pacino je tu maestralno odglumio gangstera, a režija Brian de Palme je otišla korak dalje.</p><p>2. Gladijator</p><p>Obožavam tu nadrealno sivu atmosferu starog Rima koju je stvorio Ridley Scott.</p><p>3. Bohemian Rhapsody</p><p>Glumac Rami Malek je dobio Oscara za to pa su riječi suvišne.</p><p><strong>VESNA RAVENŠČAK</strong></p><p>1. Forrest Gump</p><p>To je sve što imam reći o tome.</p><p>2. Manhattan</p><p>To je film Woodyja Allena i zato što je ljubavno pismo New Yorku.</p><p>3. La vita e bella</p><p>Film Roberta Benignija. Govori o ljubavi koja je jača od svega.</p><p><strong>MARIJA KOLB</strong></p><p>1. Švedski film Ondskan</p><p>2. Downfall - Hitlerov konačni pad</p><p>Oba filma jer su režijska i glumačka remek-djela.</p><p>3. Hero</p><p>Kineski spektakl estetike i poetike.</p><p><strong>MARKO CINDRIĆ</strong></p><p>1. Terminator 2 Sudnji dan</p><p>Po meni najbolji akcijski film svih vremena.</p><p>2. Dobar, Loš, Zao</p><p>I dalje najbolji vestern svih vremena, s obzirom da se dosad nije snimio film po stripu Poručnik Blueberry.</p><p>3. Apokalipsa danas</p><p>Najbolji ratni film svih vremena, i to će tako biti dok Kristijan Milić ne snimi nešto bolje.</p>