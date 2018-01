Dramatična snimka: 'Nastala je panika, nisu mogli van iz mora'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Opisao je tako tragediju kraj riječkog hotela Jadran jedan od užasnutih gostiju i svjedoka utapanja dva muškarca. Jako jugo stvaralo je divovske valove koji su silovito udarali o stijene i plažu na Pećinama, no grupa od 15-ak ljudi nije željela odustati od tradicionalnog novogodišnjeg kupanja. Josip Povrženić, jedan od sudionika kupanja na Pećinama, ispričao je za Novi list da su ih iz hotela upozorili da ne idu u more. No kako je jugo slabilo, prijatelji su odlučili ući u more i uhvatiti se za ruke u krugu. Plan im je odmah propao. Kad su valovi uhvatili jednog kupača i prevrnuli ga na leđa, gledatelji na obali su se prestrašili. Neki su ostalima pokušali dobaciti i šmrk koji inače koriste za čišćenje plaže, no to nije pomoglo. Dok su mu pomagali, nastradao je i drugi kupač. Trećeg su uspjeli reanimirati te mu, prema posljednjim informacijama, život nije ugrožen. Ozlijedio se i vatrogasac u ronilačkom odijelu koji je ušao u more izvaditi utopljenike. Valovi su ga bacili na stijene.

- Spašavanje je bilo vrlo teško jer nas je jugo bacalo na sve strane. Nismo se imali za što uhvatiti - rekao je voditelj smjene JVP-a Rijeka Dino Škamo. Vjetar i valovi gasiteljima su razbacali i opremu. Policija je izvijestila da su poginuli kupači imali 65 i 66 godina. Mjesto tragedije posjetio je i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, a prilazne ceste hotelu zatvorili su zbog očevida.



