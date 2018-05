Dvojnica Meghan Markle: Za dan naslikavanja - 17.000 kn

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Želja većine djevojčica je postati - princezom. Američkoj glumici Meghan Markle (36) to se i ostvarilo. Točnije, u subotu će službeno ući u kraljevsku obitelj.

POGLEDAJTE VIDEO SPECIJAL:

[video: 1199793 / ]

Vjerojatno na svijetu nema toliko kraljevića da baš sve djevojke ostvare san o životu na dvoru, no postoji ipak i prilično unosna ‘utješna nagrada’.

Sarah Mhlanga (35) iz Manchestera mogla bi o tome puno reći. Živi gotovo glamuroznim životom, a samo je - princezina kopija. Odnosno, njena dvojnica. Do prije šest mjeseci bila je potpuna anonimka, a danas je jedna od najtraženijih dvojnica buduće engleske princeze.

- Kad su princ Harry i Meghan Markle objavili zaruke moj se život okrenuo naglavačke. Od obične mame postala sam osoba koju na ulicu zaustavljaju bezbroj puta. Svi su htjeli ‘selfie’ sa mnom jer sam jako slična Meghan. Čak su mi i djeca počela govoriti da izgledam kao buduća princeza - rekla je Sarah.

Ispočetka joj je to bila gnjavaža, svaki dan ista priča, nepoznati ljudi koji žele zajedničku fotografiju ili čak i autogram, no uskoro je shvatila da bi kao Meghanina dvojnica mogla dobro zaraditi.

- Počele su me zvati razne agencije i novinari, a vrlo brzo dobila sam ponude iz cijelog svijeta. Angažirali su me za svakakve stvari, a najviše sam strahovala da ne ispunim očekivanja i razočaram ljude - rekla je Sarah.

Nekoliko dana prije kraljevskog vjenčanja vjerojatno je najtraženija osoba u Engleskoj. Nema tvrtke, kafića, agencije ili produkcijske kuće koje je ne žele angažirati.

A novac? Za sat ili dva fotografiranja s ljudima na nekom eventu zaradi i 3500 kuna, a ako je netko želi angažirati na cijeli dan onda je tarifa i 17.000 kuna.

Sarah možda nije prava princeza, ali je, čini se, vrlo blizu. Ljudi je obožavaju, svi je traže, a bome niti novac nije loš.

- Ne mogu si priuštiti Meghaninu dizajnersku odjeću, no uvijek pronađem dobre kopije - rekla je dvojnica, koja pazi baš na svaki detalj.

Dala je napraviti čak i kopiju zaručničkog prstena kako bi bila što vjernija originalu.

A pazite, prije šest mjeseci nije niti znala tko je Meghan Markle.

- Morala sam otići na Google da vidim s kime me to svi uspoređuju. Danas mogu reći da sam ponosna kad me uspoređuju s takvom ljepoticom - kaže.

Nada se da potražnja za njom neće nestati kada Meghan u subotu postane supruga princa Harryja.

- Voljela bih potpisati ugovor s dobrim agentom jer smatram da je biti Meghaninom dvojnicom privilegij. Ona je osvojila srca Britanaca - istaknula je Sarah, koja ima još jednu sličnost sa skorašnjom princezom.

Gospođa Mhlanga se također bavi humanitarnim radom tako da bi ona i Meghan mogli udružiti snage. A dvije ljepotice na jednom mjestu, princeza i njena prekrasna kopija, sigurno mogu izvući veliki novac.