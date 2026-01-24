Endrina Muqaj: 'Najčešća greška u kuhinji su sol i papar, a iznutrice su podcijenjene'

- Iz showa ću najviše pamtiti, zapravo, svoje audicije i sendvič jer me on i uveo u sve to. To je, nekako, jelo koje stvarno prezentira mene i što volim jesti i kuhati, ali, zapravo, i cijeli taj meni s finala je isto onako 'šećer na kraju' - prisjetila se Endrina Muqaj svog sudjelovanja u natjecanju Masterchef.

Po struci je ekonomistica, a prije Mastercefa bavila se akcijskim cijenama i katalozima. Želja za kuhanjem javila joj se u ranoj dobi.

- Dok bi čekali mamu da dođe s posla jer mi je bilo žao da žena dođe s posla i još mora nama kuhati pa smo uvijek pokušali da bar taj dio kućanskih poslova bude gotov - ispričala je.

Pitali smo je i koje bi jelo mogla jesti do kraja života.

- Nije jelo, ali do kraja života bih mogla jesti pršut u svim oblicima, a od kuhinja... Rekla bih da mi je azijska kuhinja najdraža. Nekako volim te njihove umami okuse i ljutinu i drago mi je da su se počeli otvarati azijski restorani po Zagrebu - priznala je Endrina.

Koje greške ljudi najčešće rade u kuhinji te koja je namirnica podcijenjena, a koja precijenjena?

- Smatram da najveća greška koju ljudi generalno rade u kuhinji, da su im glavni začini, sol i papar. Tu i tamo šećer. Znači, ima toliko začina s kojima se može eksperimentirati da je šteta da ostanemo na tri. Za iznutrice smatram da su podcijenjena namirnica. Stvarno se s njima može svašta raditi. Ja ih osobno ne volim jesti, mogu ih pripremati, ali s njima imamo stvarno puno potencijala. A što se tiče precijenjenih namirnica, stvarno mislim da svaka namirnica ima svoju cijenu i da je ta cijena tu s razlogom i zbog načina obrade i pripreme - objasnila je.

Bliži nam se i Valentinovo pa smo pitali koje jelo je idealno za Dan zaljubljenih.

- Nekakvu tjesteninu, tako da ne morate puno vremena provesti u kuhinji, da se zapravo možete i družiti - savjetovala je.

A što misli o 'zaluđenju' pistacijom i koju bi slavnu osobu pozvala na večeru pogledate u videu na YouTube kanalu 24sata.

