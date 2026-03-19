Obavijesti

Video

Komentari 0
DAN OČEVA

'Pregazio mi slučajno nogu, spasio je dijete na bazenu...'

Piše Karla Lemaić,
Čitanje članka: < 1 min
'Pregazio mi slučajno nogu, spasio je dijete na bazenu...'
Foto: 24sata Video

Pitali smo prolaznike u Zagrebu koju sličnost dijele sa svojim očevima, što je njihov tata zadnje popravljao, a da mu nije uspjelo te koju priču iz djetinjstva pamte sa svojim tatom. Pogledajte odgovore u videu

Upornost, tvrdoglavost, ali i pamet i ljepota... Za Dan očeva, prolaznici u Zagrebu otkrili su nam koje su osobine naslijedili od oca. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Sigurno vam je svima poznata situacija kada tata 'uzme stvar u svoje ruke' i misli da može popraviti baš sve. Nerijetko se ipak dogodi da mu zatreba pomoć. Pitali smo prolaznike što je njihov tata zadnje popravljao ili slagao, a da mu nije uspelo.

- Radni stol i stolica. Kupili smo ih prije godinu dana i tek sada odlučili sastaviti. Na kraju su ih prijatelji sastavili za nas - rekla je jedna prolaznica. 

Najviše su nas ipak nasmijale anegdote iz djetinjstva. Priča jednog prolaznika čak nas je zaprepastila, ali on ju je ispričao kroz smiješak.

- Fun fact... Tata mi je, zapravo, jednom pogazio nogu autom. Sjedio sam kao mali u dvorištu i imao ispružene noge. Tata je uparkiravao auto u dvorište i nije me mogao vidjeti. Na kraju, nije bilo ništa strašno jer je bio dosta mali auto - rekao nam je prolaznik. 

A vi nam pišite u komentare svoje anegdote iz djetinjstva s očevima i sretan Dan očeva!

Pogledajte i video: 

VIDEO
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026