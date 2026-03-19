'Pregazio mi slučajno nogu, spasio je dijete na bazenu...'

Upornost, tvrdoglavost, ali i pamet i ljepota... Za Dan očeva, prolaznici u Zagrebu otkrili su nam koje su osobine naslijedili od oca.

Sigurno vam je svima poznata situacija kada tata 'uzme stvar u svoje ruke' i misli da može popraviti baš sve. Nerijetko se ipak dogodi da mu zatreba pomoć. Pitali smo prolaznike što je njihov tata zadnje popravljao ili slagao, a da mu nije uspelo.

- Radni stol i stolica. Kupili smo ih prije godinu dana i tek sada odlučili sastaviti. Na kraju su ih prijatelji sastavili za nas - rekla je jedna prolaznica.

Najviše su nas ipak nasmijale anegdote iz djetinjstva. Priča jednog prolaznika čak nas je zaprepastila, ali on ju je ispričao kroz smiješak.

- Fun fact... Tata mi je, zapravo, jednom pogazio nogu autom. Sjedio sam kao mali u dvorištu i imao ispružene noge. Tata je uparkiravao auto u dvorište i nije me mogao vidjeti. Na kraju, nije bilo ništa strašno jer je bio dosta mali auto - rekao nam je prolaznik.

