Petar Grašo otkrio koje je najluđe tračeve čuo o sebi: 'Da sam gay i da sam mrtav'

Oliver je glazbenik od kojeg sam najviše naučio, bio je sa mnom u studiju kada sam tek počinjao i to mi puno znači. On je sam po sebi jedna velika uspomena, rekao je Petar Grašo o svom najvećem uzoru Oliveru Dragojeviću u intervjuu 2020.

Od stranih izvođača izrazito cijeni Michaela Jacksona te The Beatlese. Rođeni Splićanin rekao nam je da u svom gradu najviše voli svoj dnevni boravak u kojem najviše voli provoditi slobodno vrijeme uz prvi jutarnji capuccino.

Ispričao nam je i koje je sve tračeve čuo o sebi.

- Od homoseksualca do mrtvaca, poginuo... Sve to prođe vjerojatno svaki izvođač koji je nešto malo bitniji - rekao je Grašo.

Pitali smo ga tada i vidi li sebe kao predstavnika Hrvatske na Eurosongu.

- Ja sam bio na Eurosongu kao autor 1998. godine s pjesmom 'Neka mi ne svane' koja je proglašena sedmom najboljom pjesmom svih vremena na Eurosongu tako da nemam neke ambicije na Eurosongu - rekao je Petar Grašo.

