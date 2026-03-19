Petar Grašo otkrio koje je najluđe tračeve čuo o sebi: 'Da sam gay i da sam mrtav'

Foto: Antonio Ahel/ata images/PIXSELL

Petar Grašo danas slavi svoj 50. rođendan i Dan očeva. Prije šest godina snimili smo intervju u kojem je otkrio kojem pjevaču najviše duguje, koje su mu pjesme draže, vidi li sebe na Eurosongu i koje je tračeve čuo

Oliver je glazbenik od kojeg sam najviše naučio, bio je sa mnom u studiju kada sam tek počinjao i to mi puno znači. On je sam po sebi jedna velika uspomena, rekao je Petar Grašo o svom najvećem uzoru Oliveru Dragojeviću u intervjuu 2020. 

Od stranih izvođača izrazito cijeni Michaela Jacksona te The Beatlese. Rođeni Splićanin rekao nam je da u svom gradu najviše voli svoj dnevni boravak u kojem najviše voli provoditi slobodno vrijeme uz prvi jutarnji capuccino. 

Ispričao nam je i koje je sve tračeve čuo o sebi. 

- Od homoseksualca do mrtvaca, poginuo... Sve to prođe vjerojatno svaki izvođač koji je nešto malo bitniji - rekao je Grašo. 

Pitali smo ga tada i vidi li sebe kao predstavnika Hrvatske na Eurosongu

- Ja sam bio na Eurosongu kao autor 1998. godine s pjesmom 'Neka mi ne svane' koja je proglašena sedmom najboljom pjesmom svih vremena na Eurosongu tako da nemam neke ambicije na Eurosongu - rekao je Petar Grašo. 

