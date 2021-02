Mislim da većinu trenera 'tlače' drugi treneri. Tu se javlja taj ego, otkrio je fitness trener Selver Kasa u novom serijalu 'Što te tlači' na YouTube kanalu 24sata. No, ne 'tlače' ih samo drugi treneri, već i zabušavanje, kašnjenje, neurednost...

POGLEDAJTE VIDEO:

U novom serijalu na YouTube kanalu 24sata 'Što te tlači', ljudi otkrivaju što ih najviše živcira kod njihovih zanimanja. Svoje tajne otkrili su na stomatologinja, barmen, taksist, telefonski agent, a u drugoj epizodi to nam je otkrio fitness trener. Kako i sam kaže, da nema ogledala, ne bi bilo ni teretana.

- Tlači me kada ne poštuju protokol. Kažem im da 10 minuta rade neku vježbu, a oni nakon tri minute završe. Htjele bi imati gluteuse i dobre rezultate, a nisu uporni - rekao nam je ovaj fitness trener. Uz to, smeta ga i kada mu klijenti govore da nešto ne mogu odraditi, a on im zadaje vježbe koje su predviđene za njih i mogu ih odraditi.

Kaže da uz rivaliteti između fitness trenera, postoji i rivalitet kada na jednom treningu spoji dva muškarca. Objašnjava kako se oni tada natječu i često bude zafrkancije, no na kraju sve ispadne dobro. Uz to, smeta ga i kada ljudi ne vraćaju utege i stvari na svoja mjesta već ih puštaju tamo gdje su obavili vježbu.

- Ipak me najviše živcira kašnjenje i to kada nekome iz dobre namjere govoriš da neku vježbu krivo izvode, a oni ne žele poslušati tvoj savjet - zaključuje fitness trener.

POGLEDAJTE VIDEO:

Što je još tlači fitness trenera kod njegovog posla, možete pogledati na našem YouTube kanalu. Svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na našim Facebook, Instagram i TikTok profilima, na 24sata.hr te na našem YouTube kanalu.