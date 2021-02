Najviše me tlači kada dođe pacijent, dam mu anesteziju, krenem prema zubima i on se krene izmicati. Pitam ga boli li, a on kaže da bi moglo boljeti. Što su stariji, pogotovo muškarci, to su plašljiviji, otkrila je stomatologinja Inga Vučković.

U novom serijalu na YouTube kanalu 24sata 'Što te tlači', ljudi otkrivaju što ih najviše živcira kod njihovih zanimanja. Svoje tajne otkrili su na fitness trener, barmen, taksist, telefonski agent, a u prvoj epizodi, to nam je ispričala stomatologinja. Kako kaže, stomatologiju je upisala jer na njezinom fakultetu nije bilo matematike.

- Jako me smeta kada pacijenti kasne jer, ako jedan kasni, sve će kasniti - rekla je Vučković. Mobiteli u ordinaciji nisu dozvoljeni već se oni ostavljaju u čekaonici, pa, iako zvone, smetat će nekoga drugoga, ali nju ne.

Ono što je stomatologinja istaknula kao jedan od najvećih problema je to što roditelji ne 'tlače' svoju djecu da održavaju oralnu higijenu.

- Imamo zmazane zube, zmazani smo narod - rekla je i dodala kako ljudi samo gledaju kakvi su izvana, a na zube ne paze.

Što je još tlači kod njezinog posla, možete pogledati na našem YouTube kanalu.