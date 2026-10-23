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24 PITANJA

Grše o ulozi oca: 'Supruga i ja smo podijelili poslove, a Franu je najdraža pjesma Led'

Piše 24sata video,
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Grše o ulozi oca: 'Supruga i ja smo podijelili poslove, a Franu je najdraža pjesma Led'
Foto: Canva
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Popularni triljski reper uskoro će nastupiti u Areni Zagreb, a povodom koncerta razgovarali smo o njegovoj karijeri, djeci Franu i Gabrielu i školskim danima

Grgo Šipek, poznat pod umjetničkim imenom Grše jedan je od najpopularnijih hrvatskih repera. A u subotu 24. listopada održat će svoj veliki koncert u Areni Zagreb

- Radimo i na novom albumu. Dosta se stvari promijenilo, novi tim, novo okruženje tako da se to malo odužilo jer želim da bude na visokom nivou - otkrio nam je Grše. 

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Nakon što je gotovo tajno dobio drugog sina Gabriela, razgovarali smo i o njegovoj ulozi oca i što se sve promijenilo u njegovom životu. 

- To je i poziv i blagoslov i to mi je lako raditi. Rasporedili smo se supruga Rafaela i ja, odnosno ja radim koliko stignem, ali sve ide kako treba. I Fran i Gabriel imaju moje crte, nekako su izmiješani i karakterno i fizički između mene i Rafaele - rekao nam je Grše. 

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

Kada su njegove pjesme u pitanju Franu je najdraža pjesma Led, suradnička pjesma s hrvatskom pjevačicom Miach, dok Grše priznaje da bi do kraja karijere mogao izvoditi Forzu i Suze. A, evo, što bi u svojoj karijeri volio napraviti drugačije. 

- Pa puno toga. Ja sam baš perfekcionist pa ima puno stvari koje bih promijenio, ali jednostavno to je put koji treba biti i koji me naučio dosta toga - odgovorio je. 

Foto: Ana Cindrić

Tko mu je trenutno najdraži glazbenik na sceni, razmišlja li o novoj suradnji, što nikada ne bi napravio zbog pregleda i tko mu je najveći kritičar, pogledajte u 24 pitanja na YouTube kanalu 24sata. 

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