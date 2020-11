Hiljson Mandela: Zvonio sam Severini na portafon, a ona je bila legenda i dala mi autogram

Reper s Trešnjevke gostovao je u Takeoveru i izveo remix pjesme 'Bebica', a otkrio nam je i kako se snašao u ulozi mentora u Rap Campu te ispričao anegdotu sa Severinom...

<p>Gledam da budem bolja osoba i radim na sebi i svojim projektima. Ne razmišljam puno o problemima oko nas jer ih vjerujem, kao i svi, imam već dovoljno. Svejedno mislim pozitivno i s vjerom u bolje sutra, premda se to po pjesmi 'Oće k***c' i ne bi dalo naslutiti, komentirao je Hiljson tako kroz smijeh trenutnu situaciju u kojoj se nalazi Hrvatska, ali i cijeli svijet.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Hiljson Mandela je poznati zagrebački reper koji se proslavio u trap grupi Kuku$, a u posljednje vrijeme nastupa i solo. Snimio je duet s pjevačicom Zsa Zsom, a regiju osvojio i s pjesmom 'Bebica'. Trenutačno je mentor mladim nadama u showu Rap Camp... Kako je krenuo u solo karijeru, zanimalo nas je gdje je ostatak Kuku$ovaca?</p><p>- Dečki su u studiju, radi se na novim projektima, hitovima i pripremamo se za velike stvari koje dolaze. Došao sam bez njih malo najaviti remix 'Bebica' koji uskoro izlazi feat. Dino Blunt i Swana, a gdje bolje da to napravim nego u Takeover serijalu?! - rekao je Hiljson i objasnio što njegova obitelj, konkretno mama, misli o njegovim pjesmama.</p><p>- Majka nije pretjerani ljubitelj pjesama u kojima prostačim i koristim grube riječi, ali podržava moj rad i uvijek je, kao i otac, bila tu uz mene. Njoj je najdraža pjesma 'Frend' i to mi je više puta rekla - objasnio je dečko s Trešnjevke gdje je živio preko puta, ni manje ni više nego, Severine.</p><p>- Kao klinci smo joj znali zvoniti na portafon, a ona bi se spustila, potpisala nam autograme i bila legenda koja jest i danas. Kada se preselila malo sam se zbedirao. Bio sam klinac, a ona je baš bila prizemljena za takav rang zvijezde koja je i tada bila - ispričao nam je. Osim gostovanja u Takeoveru, koji možete pratiti na YouTube kanalu 24sata, Hiljson je i mentor u drugoj sezoni popularnog Rap Campa koji se prikazuje na JoomBoosovom YouTube kanalu.</p><p>- Zovemo se 'Legende', ali stvarno mislim da su dečki legende i dobričine, kako kaže moj buraz Shin. Jako sam ponosan na njih i baš sam ih zavolio. Toliko da zaboravljam da će svako malo netko morati napustiti show. Teško mi je zbog toga, ali ostat ćemo u kontaktu i dalje ću pomoći dečkima gdje i kad god mogu. Legende 4 Ever! - otkrio je Mandela, a nas je za kraj zanimalo što možemo očekivati od njega u budućnosti.</p><p>- Kao što sam i obećao, uskoro očekujte moj prvi solo album Mandela Effect, a nakon toga i nastavke. Znam da će sigurno biti trilogija, ali volio bih to dignuti i na 'Brzi i žestoki' razinu, tako da bude devet nastavaka - zaključio je optimistični reper.</p>