Hiljson, Stoka i Fil Tilen: 'Ove legendarne hip-hop stvari dio su opće kulture, trebate ih čuti'

U drugoj epizodi JoomBoosova showa 'Rap Camp' kandidati su morali napisati i odrepati svoje prve pjesme, a mentori Hiljson Mandela, Fil Tilen i Stoka za vas su izdvojili neke od najboljih rap stvari ikad snimljenih

<p>Iako je teško izdvojiti samo pet stvari iz trenutno najpopularnijeg žanra glazbe na svijetu, pokušat ćemo, složili su se mentori i otkrili nam svoje hip-hop favorite. Ove spotove i ove stihove, kažu, mora svatko pogledati i poslušati barem jednom, čak i ako niste ljubitelji žanra. Jer, ove su stvari već postale dijelom opće kulture.</p><h2>Marin Ivanović Stoka</h2><p>Ovo moram navesti kao prvu stvar, poslušajte i vidjet ćete zašto.</p><p>Rap klasik iz 1990-ih godina.</p><p>Još jedan old school reper i rap stvar, njega sam definitivno morao izdvojiti.</p><p>Sve ove pjesme su klasici rapa i odabrao sam ih jer sam na svim ovim stvarima odrastao. Posebne emocije me vežu uz te pjesme i mislim da svaki pravi reper mora znati za te pjesme. Ako krenem dalje objašnjavati, bit' će predugo, pa ću ovdje stati!</p><h2>Hiljson Mandela</h2><p>Svevremenska poruka u jednoj od ranijih hip-hop pjesama, ovo je baš legendarna stvar. </p><p>Tko ne zna, nek' posluša. Samo ću to reći.</p><p>Ovo je stvar koja je zapečatila tvrdi zvuk New Yorka i inspirirala hrpetinu nadolazećih pjesama NY repera.</p><p>Da Pimp C nije repao, trap vrlo vjerojatno ne bi ni postojao. Eto...</p><p>Ovo je jedan od ponajboljih versova koji opisuju zagrebačku realnost. Target je u prvom versu savršeno opisao briju i mislim da netko tko nije iz Zagreba teško može skužiti spiku, ali ovo je za Zagreb definitivno jedan od najjačih versova ikada zabilježenih.</p><h2>Fil Tilen</h2><p>Ovo je opća kultura i prva rap pjesama koja je probila glazbene barijere i došla na glazbene top ljestvice, sada već davne 1979. godine.</p><p>Na godinu mog rođenja '88. izlazi tada nova rap grupa koja je obilježila jednu veliku eru. Dr. Dre, Eazy E...ostalo je povijest.</p><p>Zlatne devedesete, teško je izabrati jednog izvođača, a još teže samo jednu pjesmu. Ovo je lektira za svakog repera.</p><p>Početak hrvatskog rap vala, gdje mi je opet teško izabrati jednog izvođača i pjesmu, ali ovo je <strong>klasik hrvatske rap glazbe.</strong></p><p>E a ovo je verbalna gimnastika i pravi rap skill na nekom višem nivou.</p><p> </p><p><strong>POGLEDAJTE NOVU 'RAP CAMP' EPIZODU:</strong></p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p>