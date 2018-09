Hrabra kći skočila za majkom koju je manijak bacio pod vlak

Katie je majku Susan spasila na međugradskoj željezničkoj stanici u Atlanti. Žena je, onako gurnuta, pala koliko je duga i široka preko tračnica, a Katie ju je brzinski stavila u položaj u kojem se vlak kretao te je legla uz nju.

Majka je u tom trenutku bila bez svijesti, a Katie tvrdi kako nije ni na trenutak pomislila da bi mogla poginuti.

INSANE VIDEO: Watch as the women hit by the train crawl up to get help. Witness Chris Wisdom captured what he described as “awe-inspiring.” We have more of his video from the terrifying moments after a woman was pushed off the tracks NEXT on @FOX5Atlanta. pic.twitter.com/UsDcEDpD41