TAJNE IZ SVLAČIONICE

Igrači Kurilovca otkrivaju: Tko kasni, a tko je najveći šminker?

Foto: 24sata.hr

Nogometaši Kurilovca senzacionalno su izbacili Istru iz Kupa. Sada im je na redu novi izazov. Pripremaju se za Dinamo, a mi smo ih posjetili na treningu da vidimo kako izgledaju njihove pripreme i što očekuju

Najviše kasnimo brat i ja pa nas svi malo špotaju - rekao je David Pršir, nogometaš NK Kurilovca.

Otkrili su nogometaši za 24sata tko najviše kasni, a potvrdio je jedan od 'okrivljenika' braće Pršir. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Najvećeg šminkera u klubu nisu mogli odabrati jednoglasno, ali dva glasa dobio je golman Vujnović

Kurilovec se natječe u 3. NL - Centar, ali ima nogometnu školu na kojoj bi mu pozavidjeli mnogi hrvatski prvoligaši. Više od 300 djece je u svim mlađim kategorijama, treniraju na nekoliko terena koji se nalaze u kompleksu, a klub svake godine organizira međunarodni turnir za limače na kojem sudjeluju klubovi poput Crvene zvezde, Hajduka, Dinama, Sturma... No, i njih muči najveći problem svih niželigaša, a to su financije. Svake godine krpaju budžet, igrači su amateri, većina studira ili radi, što daje holivudsku dimenziju njihovoj pobjedi protiv Istre. 

Pogledajte cijeli video: 

A imaju li 'neslužbenu himnu' kluba. Saznajte u videu na YouTube kanalu 24sata

Pogledajte i video s rukometašem Filipom Glavašem: 

VIDEO
Filip Glavaš složio idealnu rukometnu sedmorku | Video: 24sata Video

