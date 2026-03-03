Nogometaši Kurilovca senzacionalno su izbacili Istru iz Kupa. Sada im je na redu novi izazov. Pripremaju se za Dinamo, a mi smo ih posjetili na treningu da vidimo kako izgledaju njihove pripreme i što očekuju
Igrači Kurilovca otkrivaju: Tko kasni, a tko je najveći šminker?
Najviše kasnimo brat i ja pa nas svi malo špotaju - rekao je David Pršir, nogometaš NK Kurilovca.
Otkrili su nogometaši za 24sata tko najviše kasni, a potvrdio je jedan od 'okrivljenika' braće Pršir.
POGLEDAJTE VIDEO:
Najvećeg šminkera u klubu nisu mogli odabrati jednoglasno, ali dva glasa dobio je golman Vujnović.
Kurilovec se natječe u 3. NL - Centar, ali ima nogometnu školu na kojoj bi mu pozavidjeli mnogi hrvatski prvoligaši. Više od 300 djece je u svim mlađim kategorijama, treniraju na nekoliko terena koji se nalaze u kompleksu, a klub svake godine organizira međunarodni turnir za limače na kojem sudjeluju klubovi poput Crvene zvezde, Hajduka, Dinama, Sturma... No, i njih muči najveći problem svih niželigaša, a to su financije. Svake godine krpaju budžet, igrači su amateri, većina studira ili radi, što daje holivudsku dimenziju njihovoj pobjedi protiv Istre.
Pogledajte cijeli video:
A imaju li 'neslužbenu himnu' kluba. Saznajte u videu na YouTube kanalu 24sata.
Pogledajte i video s rukometašem Filipom Glavašem:
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+