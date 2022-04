Influencer u najčitanijem teen magazinu u regiji otkrio: 'Ovo sam ja bez fotošopa, pravi ja...'

'Body positivity' pojam označava ljubav prema svom tijelu bez obzira na sve naše mane. No, koliko god se mi trudili zavoljeti sebe onakvima kakvi jesmo, pritisak društvenih mreža i svih onih zvijezda sa savršeno istreniranim tijelima, kožom bez ijednog prištića, bore i drugih mana, ponekad jednostavno postaje neizdržljiv.

Upravo zbog toga, TikToker Marco Cuccurin na svom je TikToku podijelio video u kojemu se osvrnuo na svoj fizički izgled i zadirkivanja s kojima se susretao (i još uvijek se susreće) zbog svoje mršavosti. O svemu je tome prvo progovorio u ispovijesti koju možete pročitati u novom broju JoomBoos Videostar magazina, koji je dostupan na svim kioscima Tiska!

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ajmo realno, barem jednom ste se našli pred ogledalom i niste bili zadovoljni nečim na svom tijelu. Meni se to dogodilo milijun puta. Nisam Luka Nižetić, nisam Slavko Sobin, nisam 'Gospodin savršeni'. Nisam niti Christiano Ronaldo. Ja sam Marco koji ima akne na leđima, koji ima prištiće na licu, crvenilo, zatamnjenja ispod očiju i sve to me čini odvažnim i snažnim. A znate zašto? Zato što se usudim to pokazati - rekao je Marco.

- Želio bi da pokrenemo ovaj trend #ajmorealno. 'Ajmo mi sad pokazati realnu sliku ljudi. Kao što vidite, otišao sam u studio napraviti fotografije povodom ove kampanje. Želim da ideja ovoga bude da pričamo o kompleksima koje imaju i mršavi ljudi. Svakodnevno su me nazivali čačkalicom, stalkom za infuziju. Govorili su mi da imam anoreksiju iako mnogi ne znaju da sam se u jedom periodu svog života borio sa pothranjenošću jer sam imao premalo kilograma - dodaje.

- Sve ovo pričam da bi ohrabrio vas da znate da savršeno ne postoji. Da jedna Severina ima bore. Da jedna Senidah ima prištiće i da nitko na ovom svijetu nije savršen. Želim da društvene mreže to konačno pokažu. Pozivam i vas da se usudite pokazati vaše strije, vaše bore, vaše prištiće... Zato pokrećem hashtag #ajmorealno pa da zajedno pokušamo napraviti novi zdravi trend na internetu - kaže iskreno Marco.

Ova kratka video ispovijest samo je uvod u članak koji je Marco napisao u najnovijem izdanju JoomBoos Videostar magazina koje već sada možete kupiti na svim kioscima Tiska!