Instruktor Trulac oduševio u duetu s Jurom Šebaljem: 'Najbolja epizoda do sada...'

Svaka čast na ovoj emisiji, ponovili smo znanje o prometu a i nešto novo naučili, veliki lajk za emisiju, lijepi pozdrav, bio je jedan od komentara gledatelja na četvrtu epizodu pete sezone serijala Tko je kriv?

POGLEDAJTE VIDEO:

Po prvi puta u povijesti ove emisije u goste našoj stalnoj postavi poslali smo posebnog gosta, Instruktora Trulca. Jura i Trulac u dosta situacija su se složili, a bilo je i argumentirane rasprave.

U nastavku izdvajamo komentare naših oduševljenih gledatelja:

Sviđa mi se ovaj format, možete tako svaki tjedan zvat novog gosta iz svijeta automobila pa da dodatno zapaprite atmosferu.

Pozdrav, svaka čast instruktorima koji dobro uče polaznike i koji znaju što rade. No što je sa onim lošim instruktorima koji ne poštuju neka pravila (tipa obavezno upaljena svjetla) i loše uključivanje u promet. Tko njih kontrolira i obučava. Imao sam nekoliko takvih primjera, gdje sam stao na semaforu, spustio prozor i objasnio instruktoru da nema upaljena svjetla, a on pogleda na instrument tablu i kaže sve je uredu, a ima samo ona kao danja svjetla, što bi trebali znati da to nije isto kao i upaljena svjetla.

U nastavku ove pete sezone također možete očekivati goste, i to posebno te iz različitih segmenata iz prometa.

