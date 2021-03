Kada sam dobila poziv da mi je na sina 'naletio' auto, samo sam razmišljala: Hvala, moje dijete je živo. Samo sam razmišljala o tome što je sve moglo poći po krivu, a nije i na tome što to nije pošlo po zlu, sam ja bila zahvalna. Ta nesreća nas je još više zbližila kao obitelj i o tome pišem u svojoj novoj knjizi, rekla nam je motivacijska govornica, voditeljica, pjevačica Ivana Plechinger.

U velikom intervjuu, Ivana je govorila o svojim ranim počecima u ovom poslu, problemima, promjeni svog životnog puta i posla kojim se sada bavi. Kako kaže, prije moždanog udara kojeg je imala u 39. godini života, strahovala je od svega. Smatra da ju je taj pretjerani strah oko svega i stres kojeg je proživljavala doveo do moždanog udara.

- Prije moždanog smo muž i ja digli kredit. Tada sam imala posao vezan uz dječje rođendane koji je počeo propadati, a novi posao nikako da dobijem. Onda je jasno da sam bila pod velikim stresom - ispričala je Ivana koja je moždani doživjela u obično nedjeljno jutro.

Sagnula se kako bi isključila mobitel iz utičnice i samo joj zacrnilo pred očima. Odmah je znala da nešto nije u redu jer je bila dezorijentirana i nije uopće mogla prepoznati u kojoj se sobi u kući nalazi. Kako kaže, nije osjećala bolove, ali postojala je nelagoda jer je znala da se nešto događa i da hitno mora u bolnicu.

- Tek nakon osam dana sam saznala da je to bio moždani jer nisam mogla hitno biti stavljena na magnet. Uopće to nisam mogla povezati u glavi jer sam mislila da se to događa starijim ljudima. To je bila moja percepcija tada, ali znam da se to događa svima. Pametnom ishranom i pozitivnim razmišljanjem to možemo prevenirati - objasnila je Plechinger koja je dala i savjete kako se ne dovesti do toga.

Kaže kako je vrlo bitno paziti što jedemo, vježbati te meditirati ili pronaći sličan način za smirivanje i rješavanje stresa. Objašnjava da važno biti zahvalan, a to upravo i ona nastoji prenijeti svojoj publici kroz YouTube kanal te knjigu koju je napisala. Kako kaže, sada kada nakon devet godina pogleda na moždani koji je doživjela, smatra ga darom.

- Bilo koji zdravstveni izazov koji dođe u naš život, dođe s razlogom. Dođe zato da ti pokaže da nešto ne radiš dobro i da stvari moraš mijenjati. Bude mi žao kada vidim da neki ljudi nakon tih zdravstvenih izazova ne prime poruku, nego nastave sve po starom - smatra Plechinger.

Ivana smatra da se potpuno promijenila. Kako kaže, prije je strahovala od svega, nije cijenila sva bogatstva koja je imala i bila zahvalna. Nedugo nakon moždanog udara, prošla je kroz još jedan težak period svog život. Otac joj je umro na rukama.

- Tada sam shvatila da danas jesmo, sutra nismo. Jedino što imam je ovaj sad trenutak. Što češće se sjetiš da imaš samo ovo sada, što više u tom trenutku budeš sretan i zadovoljan, toliko je tvoj život ljepši. Budi sretan sad je nemaš ništa drugo - kaže Ivana koja smatra da bi nas i u školi trebali učiti živjeti, a ne stvari koje su većinom nepotrebne.

Upravo ona, kroz svoje društvene mreže, knjige, nastoji ljudima pokazati kako je to lako i kako se osvijestiti. Većina njezinih pratitelja su žene, a svim svojim pratiteljima redovito odgovara na poruke i pomaže im koliko god može. Već više od tri godine snima YouTube videa i trudi se publici pružiti ono što traže.

- U većini slučajeva mi se javljaju žene koje su zaboravile na sebe. Stalno ponavljam: 'Sjeti se da si se zaboravila'. To su generalno žene koje sebe stavljaju na zadnje mjesto. I ja sam bila ta koja je to radila iako to uopće nitko od mene nije tražio. Mislila sam da to tako treba - rekla je Ivana.

Cijeli intervju s Ivanom Plechinger pogledajte na YouTube kanalu 24sata.