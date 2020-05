'Izgubila sam sve živce kada je Đoković osvojio Wimbledon...'

Wimbledon mi je najdraži Grand Slam. To je ono za čim svi tenisači sanjaju. Svi žele igrati na centralnom terenu, kaže Ana Konjuh (22).

2017. je bila najbolja godina u njezinoj karijeri, ali su ju omele ozljede, a prošlu godinu zbog brojnih operacija smatra najgorom u karijeri. Ipak, da se ne misli vratiti u teniski vrh, kako kaže, ne bi sve ovo radila.

Život u doba korona virusa joj je dosadan, ali polako se vraća treninzima pa sve postaje lakše.

- Oduvijek sam htjela ovo raditi tako da neću odustati - tvrdi Ana. Dodaje i kako joj je najdraža pobjeda u dosadašnjoj karijeri bila ona protiv Agnieszke Radwańske na US openu. Ipak, više prati muški tenis, a ima i svog idola, to je Roger Federer.

- Mislim da mu nema ravnog. Od njega bih uzela servis, od Đokovića backhand, a od Nadala forehand - objašnjava. Što se tiče tenisačica, Maria Sharapova joj je u vrhu.

Foto: Adam Davy/Press Association/PIXSELL - Pročitala sam njezinu knjigu i od tada mi je sve draža i draža - kaže Ana koja je zbog svoje pozamašne karijere, iako su joj tek 22 godine, proputovala svijetom. Izdvojila nam je najbolje destinacija na kojima je bila.

- To su svakako Maldivi, Bahami i New York - kaže i dodaje da joj je do sada jedina neostvarena želja to što nije uzela sva četiri juniorska Grand Slama (u svojoj vitrini ima 'samo' US open i Australian open iz 2013. godine).

