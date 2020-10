Jaran iz 'Noćne more' skočio s padobranom: Bio sam na vrhu Zagreba, a instruktor me spasio

Nakon što je legendarni Jaran iz 'Noćne more' oduševio Šebalja u serijalu 'Zvijezde vrište', pozvao ga je i u novi serijal 'Zvijezde padaju'. Vožnju je odradio bez straha, a skok s padobranom? Saznajte u videu

Uvijek nasmijan i dobro raspoložen, Vladimir Matijević Jaran iz legendarne 'Noćne more', pojavio se na snimanju novog serijala na YouTube kanalu 24sata 'Zvijezde padaju'. Stigao je na aerodrom Lučko bez straha i spreman okušati se u novoj avanturi u svom životu - skok s padobranom.

- Izgledam kao pravi astronaut - nasmijao je Jaran sve nakon što se uvukao u kombinezon prije skoka. Spremno je slušao sve upute instruktora koji su mu objašnjavali kako će izgledati skok i koliko će to trajati. Instruktorica mu je objasnila da je najvažnije tijekom pada održati položaj 'banane'.

Nakon što je 'pohvatao' sve instrukcije i sastao se sa svojim 'letačem', Jaran je spremno krenuo prema zrakoplovu. Iako je cijelo vrijeme bio nasmijan i bez straha, nervoza je počela rasti kada je shvatio da nema padobran, a situaciju je dodatno 'zakuhao' njegov instruktor.

- Ti nemaš padobran, ali nešto ćemo smisliti dok dođemo do gore - šalio se instruktor. Kod tandem skokova s padobranom, vežete se za licenciranog instruktora i nisu potrebne nikakve obuke i znanje, osim instrukcija koje kandidati dobivaju prije samog skoka s padobranom.

Nakon što je to Jaran saznao, laknulo mu je. Poletjeli su na visinu od 3000 metara gdje temperatura zna doseći i do 0 stupnjeva Celzijusa. Nekoliko sekundi prije skoka, imao je grč na licu, no sva nervoza je prošla kako su krenuli padati i uživati u pogledu na Zagreb.

- Ja sam na vrhu Zagreba! - oduševljeno je uskliknuo legendarni Jaran. Nervozu i strah zamijenili je osmijeh i veselje. Sigurno su sletjeli, a odmah ih je dočekao voditelj emisije Juraj Šebalj koji mu je čestitao na ovom podvigu. Šebalj ga je odmah pozvao da zajedno pogledaju kako je izgledao skok.

- Malo si se stisnuo, ali od 1 do 10, ovo je bila apsolutna desetka - rekao mu je Šebalj nakon pogledane snimke skoka.