Vratili su se! Kako vozi mama Juraja Šebalja? Maria Vučković: 'Odlično ste odgojili sina'

Nakon blagdanske stanke, vraćamo se s novim epizodama vašeg omiljenog serijala. U međuvremenu, stigla nam je prava zima pa smo se dotakli i teme vožnje iza kamiona koji prevoze drva.

- Kamioni s drvima imaju visoko težište. A ovdje mi se čini da i cesta ide u koso - rekao je Juraj Šebalj, idejni začetnik emisije Tko je kriv?.

Stoga je bitno držati veliki razmak iza kamiona s drvima.

Pogledali smo i pokušaj driftanja bijelog BMW automobila koji je na kraju izazvao nesreću.

- Nije ispao frajer, i zapravo, jedan video koji je trebao pohvaliti njegovu muškost i vještinu je posramio to isto i unio nered u ambicije vozača Audija koji se, isto tako, zarotirao na cesti uspjevši ga izbjeći - zaključio je Juraj.

A saznali smo i kako količina ambicije utječe na vožnju te kako vozi Šebaljeva mama Tajana.

- Moja mama ima talent, a znatno nižu ambiciju i ona je dobar vozač. A mi, muškarci, imamo još više talenta, ali naša je ambicija visoka. Daj tome još 400 - 500 konja i dogodi se ovo... - objasnio je Šebalj na primjeru mame.

- Odlično ste odgojili sina - dodala je voditeljica Maria, nakon čega se zaorio smijeh u studiju.

Kako je na to reagirao Šebalj i što je rekao profesor Rajko Horvat te kako reagirati kada vam ususret dolazi automobil iz suprotnog smjera, pogledajte u novoj epizodi na YouTube kanalu 24sata.

VIDEO U ovoj emisiji imali smo, vjerojatno, po prvi put i nesreću u kojoj je sudjelovao traktor. Imali smo i nekoliko savjeta za pješake te za one koji rade selfie dok voze romobil... | Video: 24sata Video