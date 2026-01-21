U osmoj epizodi pogledajte kako reagirati kada prema vama juri automobil u suprotnom smjeru, zašto treba držati razmak iza kamiona s drvima te kakva je vozačica mama Juraja Šebalja
Vratili su se! Kako vozi mama Juraja Šebalja? Maria Vučković: 'Odlično ste odgojili sina'
Nakon blagdanske stanke, vraćamo se s novim epizodama vašeg omiljenog serijala. U međuvremenu, stigla nam je prava zima pa smo se dotakli i teme vožnje iza kamiona koji prevoze drva.
- Kamioni s drvima imaju visoko težište. A ovdje mi se čini da i cesta ide u koso - rekao je Juraj Šebalj, idejni začetnik emisije Tko je kriv?.
Stoga je bitno držati veliki razmak iza kamiona s drvima.
Pogledali smo i pokušaj driftanja bijelog BMW automobila koji je na kraju izazvao nesreću.
- Nije ispao frajer, i zapravo, jedan video koji je trebao pohvaliti njegovu muškost i vještinu je posramio to isto i unio nered u ambicije vozača Audija koji se, isto tako, zarotirao na cesti uspjevši ga izbjeći - zaključio je Juraj.
A saznali smo i kako količina ambicije utječe na vožnju te kako vozi Šebaljeva mama Tajana.
- Moja mama ima talent, a znatno nižu ambiciju i ona je dobar vozač. A mi, muškarci, imamo još više talenta, ali naša je ambicija visoka. Daj tome još 400 - 500 konja i dogodi se ovo... - objasnio je Šebalj na primjeru mame.
- Odlično ste odgojili sina - dodala je voditeljica Maria, nakon čega se zaorio smijeh u studiju.
Kako je na to reagirao Šebalj i što je rekao profesor Rajko Horvat te kako reagirati kada vam ususret dolazi automobil iz suprotnog smjera, pogledajte u novoj epizodi na YouTube kanalu 24sata.
