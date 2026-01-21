Obavijesti

TKO JE KRIV?

Vratili su se! Kako vozi mama Juraja Šebalja? Maria Vučković: 'Odlično ste odgojili sina'

Piše Karla Lemaić,
Čitanje članka: 1 min
Vratili su se! Kako vozi mama Juraja Šebalja? Maria Vučković: 'Odlično ste odgojili sina'
Foto: 24sata

U osmoj epizodi pogledajte kako reagirati kada prema vama juri automobil u suprotnom smjeru, zašto treba držati razmak iza kamiona s drvima te kakva je vozačica mama Juraja Šebalja

Nakon blagdanske stanke, vraćamo se s novim epizodama vašeg omiljenog serijala. U međuvremenu, stigla nam je prava zima pa smo se dotakli i teme vožnje iza kamiona koji prevoze drva. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

- Kamioni s drvima imaju visoko težište. A ovdje mi se čini da i cesta ide u koso - rekao je Juraj Šebalj, idejni začetnik emisije Tko je kriv?. 

Stoga je bitno držati veliki razmak iza kamiona s drvima. 

Pogledali smo i pokušaj driftanja bijelog BMW automobila koji je na kraju izazvao nesreću. 

Foto: Emica Elvedji/Pixsell

- Nije ispao frajer, i zapravo, jedan video koji je trebao pohvaliti njegovu muškost i vještinu je posramio to isto i unio nered u ambicije vozača Audija koji se, isto tako, zarotirao na cesti uspjevši ga izbjeći - zaključio je Juraj. 

A saznali smo i kako količina ambicije utječe na vožnju te kako vozi Šebaljeva mama Tajana

- Moja mama ima talent, a znatno nižu ambiciju i ona je dobar vozač. A mi, muškarci, imamo još više talenta, ali naša je ambicija visoka. Daj tome još 400 - 500 konja i dogodi se ovo... - objasnio je Šebalj na primjeru mame. 

- Odlično ste odgojili sina - dodala je voditeljica Maria, nakon čega se zaorio smijeh u studiju. 

Kako je na to reagirao Šebalj i što je rekao profesor Rajko Horvat te kako reagirati kada vam ususret dolazi automobil iz suprotnog smjera, pogledajte u novoj epizodi na YouTube kanalu 24sata. 

Pogledajte video iz prethodne sezone: 

VIDEO
U ovoj emisiji imali smo, vjerojatno, po prvi put i nesreću u kojoj je sudjelovao traktor. Imali smo i nekoliko savjeta za pješake te za one koji rade selfie dok voze romobil... | Video: 24sata Video

