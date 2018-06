JoomBoos srušio rekord s 400.000 YouTube pretplatnika!

Nakon niza osvojenih nagrada i svjetskih priznanja, JoomBoos je brojkom od 400.000 pretplatnika postao hrvatski YouTube kanal koji okuplja najviše pripadnika generacije Z i millennialsa te najbrže rastući kanal s originalnim sadržajem. S gotovo milijun jedinstvenih gledatelja svakog mjeseca, JoomBoos je najjača medijska platforma u regiji za generacije Z i Y koja okuplja top influencere.

Kao poklon za sve vjerne pratitelje i fanove, povodom 400.000 preplatnika svi JoomBoosovi kreatori snimili su prvi YouTube mjuzikl na svijetu koji se sastoji od tri autorske pjesme.

Veliki uspjeh u samo dvije godine postojanja

JoomBoos je lansiran u studenom 2015., a u kratko je vrijeme osvojio čak 12 prestižnih svjetskih i europskih nagrada i priznanja. Osim što je u Hrvatskoj prvi izbor generacije Z te vodeća mreža influencera u regiji, INMA, najveće međunarodno udruženje medija, 2017. godine u New Yorku JoomBoos je proglasila najinovativnijim medijskim projektom na svijetu.

Originalan sadržaj i inovativan medijski koncept

Uz to što se na JoomBoos kanalu objavljuje originalan sadržaj, njegov veliki potencijal leži u inovativnim konceptima poput serijala Isti san i talent showa Videostar. Isti san prva je YouTube serija u regiji gdje glavne uloge pripadaju YouTuberima. Upravo je ta Joomboosova serija proglašena najboljom u kategoriji Best Brand Video – Series, a u sklopu Digiday Media Awards Europe. To je tek jedno od četiri priznanja za ovu seriju, a na JoomBoosu se osim nje prikazuju i Konačni obračun, Patrola, Prank'd i drugi.

Videostar je prvi talent show koji traži novu YouTube zvijezdu. Održava se svake godine od rujna do prosinca, a pobjednik dobiva sponzorski ugovor sa Joomboosom i vrijednu nagradu poput putovanja u Hollywood. Pobjednik prve sezone talent showa je LayZ i danas njegov sadržaj na JoomBoosu dostiže i preko 40.000 pregleda po videu. Videostar je prepoznat i na svjetskoj razini te je dobitnik 5 nagrada i priznanja (Effie, Digiday Content Marketing Awards Europe, Native Advertising Awards). Ove godine u pripremi je treća sezona Videostara koji je još jedna prilika za veliki broj fanova JoomBoosa da predstave svoje talente.

Jaka zajednica YouTubera i njihovih fanova

Podaci Google Barometra pokazuju da 53% ljudi u Hrvatskoj u prosjeku dnevno gleda video sadržaj online, a dobro je poznato da je nove generacija online korisnika puno teže privući i angažirati. To je nešto što je ekipi s JoomBoosa zaista uspjelo! Osim što u prosjeku imaju 120.000 pregleda po videu, prosječno trajanje gledanja videa je 3:24 minute dok se JoomBoosovi originalni formati gledaju prosječno gotovo 8 minuta. JoomBoos ne nudi samo jedinstven sadržaj, nego stvara jaku YouTube zajednicu i to je tajna njegova uspjeha.

Tako je nastala JoomBoosova Patrola - video natjecanje u rješavanju zagonetki i u svakoj epizodi se natječu drugi YouTuberi. Radnja se odvija u njihovim kućama u sklopu house toura ili na javnim mjestima.

JoomBoos je nedavno spojio i poznatog hrvatskog repera Marina Ivanovića - Stoku i YouTubera te repera Matiju Lazarevića - LayZ. Zajedno su povodom Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji snimili novi navijački hit 'Moja Croatia'. Video spot je na JoomBossu u manje od dva tjedna prikupio više od milijun pregleda, a uskoro će ta brojka dostići i 2 milijuna pregleda.

Mjuzikl povodom 400.000 preplatnika

Povodom 400.000 preplatnika svi JoomBoosovi kreatori snimili su prvi YouTube mjuzikl na svijetu koji se sastoji od tri autorske pjesme. Izvodi ih četvero YouTubera, dok je redatelj svih spotova Filip Dizdar. Layz već ima dvije pjesme s više od 4,7 milijuna pregleda: 'Nije malo' i 'Moja Croatia', a u mjuziklu izvodi pjesmu 'Tko se boji vuka još'. Jan Kovačić pjesmu 'Malo čudni' izvodi u duetu s mladom glazbenicom Lucijom Jakelić. Pobjednik prošlogodišnjeg Videostara Bruno Lukić zajedno će u duetu s Davorom Gerbusom otpjevati novi hit 'Mala'.

„Smatramo da je ovo najbolji poklon za sve naše vjerne pratitelje“, izjavio je voditelj JoomBoosa Matej Lončarić. Premijera mjuzikla najavljena je u sklopu specijalne epizode serije 'Isti san' u četvrtak 5. srpnja točno u podne na JoomBoos YouTube kanalu.

