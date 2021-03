Ljudi misle da ako prodajem svoje eksplicitne snimke i fotografije na OnlyFansu da prodajem i svoje tijelo pa mi šalju razne ponude za sex i nude novce, rekla nam je Vinkovčanka Josipa Karimović. Javnost ju je upoznala 2018. tijekom sudjelovanja u showu 'Ženim sina', a sudjelovala je i u srpskim 'Parovima'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Josipa je trenutno najpopularnija na platformi OnlyFans, gdje, kako kaže, može zaraditi 15 prosječnih plaća. U sklopu serijala 'Uleti u inbox' na YouTube kanalu 24sata, odlučila je zaviriti u svoje poruke na društvenim mrežama.

- Jedna od najčudnijih poruka koje sam dobila bila je od jednog muškarca koji mi je poslao fotografiju sa suprugom. On je valjda mislio da ću se ja na to 'naložiti' i da ćemo se mi svi skupa zabavljati - rekla nam je Josipa.

Kako kaže, na dnevnoj bazi dobije oko 500 poruka, no na većinu njih ne odgovara i čita ih prije spavanja kako bi se nasmijala. Objašnjava nam kako je par puta pokušala ući u raspravu s nekima od njih, no vidjela je da to nema smisla pa je odustala te većinu tih ljudi blokirala.

- Nedavno sam bila u Dubaiju pa su mi pisali odakle mi novci za putovanje i s koliko sam šeika bila. Obrisala sam sve proste komentare na tim fotografijama - priča Josipa.

Iako većinu poruka dobiva od muškaraca u dobnoj skupini od 35 godina pa čak do 70, kaže nam kako joj poruke šalju i žene. Nedavno je stavila i oglas da traži cure koje su zainteresirane za putovanja i snimanje, no većina tih poruka nije zadovoljila njezine standarde.

U svojim porukama na društvenim mrežama, nerijetko se nađu i eksplicitne fotografije muškaraca, koji su često i oženjeni, a javljali su joj se i nogometaši, političari te razni ljudi s naše scene.

- Na žalost mnogih, sretno sam zauzeta. Ne privlače me nogometaši i ljudi sa scene, više sam za nekoga tko nije poznata osoba - zaključuje Josipa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Serijal 'Uleti u inbox' te svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na našim Facebook, Instagram i TikTok profilima, na 24sata.hr te na službenom YouTube kanalu 24sata.