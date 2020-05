Kandidatkinja Lorena Kotigi prijetila nožem: 'Daj mi dasku!'

Ma neće biti problema protiv njega, to ćemo mi riješiti za čas, rekla je Lorena Mihelčić, kandidatkinja slastičarskog showa 'Deserti od oka' kad je upoznala svoga protukandidata Dejana Nemčića. Voditelj Dean Kotiga odmah je znao da će oboje u trećoj epizodi showa ići na sve ili ništa.

POGLEDAJTE TREĆU EPIZODU SLASTIČARSKOG SHOWA 'DESERTI OD OKA':

Zadatak im je u samo 75 minuta replicirati torte kraljeva slastica i naših mentora Lade Osredečki i Antuna Kocijana, onako, od oka. Budući da je tema ove emisije Jurski park, sama pomisao na takvu tortu naše je kandidate bacila u očaj. A tek kad je došla pred njih na stol. Neki su pokušali i pobjeći!

Pobjednik prve epizode je Dino More. Prvi put u životu je napravio tortu s figuricama zaljubljenog para u letećem balonu, a mentore je više osvojio okus nego izgled. On trenutačno čeka protukandidata u finalu. A je li to Lorena ili Dejan, ne propustite pogledati u novoj urnebesnoj epizodi showa na YouTube kanalu 24sata i na Facebooku 24sata.

Riječanka Lorena ima dvoje djece. Voli slastice, a nedavno je otvorila i svoj blog dajkolačić. Torte povremeno peče za svoje klince, pokušala im je napraviti i figurice, ali misli da su djeca u tome bolja od nje.

Dejan Nemčić živi i radi u Zagrebu, a inače je iz Garešnice. Veliki je avanturist i humanitarac, prikuplja novac za gradnju škole u Africi, a zbog korona virusa je morao otkazati najnovije volontersko putovanje. Predsjednik je udruge 'Možemo zajedno' putem koje uključuje i druge zainteresirane za pomoć potrebitim ljudima, uključujući i djeci Afrike. U showu 'Deserti od oka' napravio je svoju prvu tortu.

- Bit će ove figurice teško napraviti - rekli su kandidati nakon prvog 'skeniranja' torte. Izrada je u tri faze - prvo se radi biskvit, zatim krema te figurice.

- Koliko još vremena imamo, pitao je Dejan mentore već na početku. Kotiga im je napomenuo kako moraju razmišljati o urednosti kuhinje. To su prijašnji kandidati zaboravili. Atmosfera se toliko zahuktala da je Lorena u šali Kotigi pokazala i svoj nož, s umjerenim prijetećim stavom.

- Što da ja s ovim rukama počistim, napravit ću još veći nered - rekla je Lorena, a ruke su joj bile cijele zaprljane s čokoladnom kremom. Dok se ona oborila s premazom, Dejan je bio smiren, ali svjestan da mu je sve pošlo po krivom.

- Ja ne mogu voditi ovu emisiju. Pogotovo kad ti radiš ovo što radiš - rekao je Kotiga, koji se nije prestajao 'cerekati'.

Foto: 24sata Video

- Ajme, prevelik mi je dinosaur za tortu - borio se Dejan sam sa sobom.

Mentori su umirali od smijeha na njihove torte, ako se one uopće mogu tako nazvati.

- S obzirom da sam muškarac i da mi je ovo prva torta ikada, moram reći da sam prezadovoljan. Na torti imam i jaje i bebu dinosaura i drveće, ma praktički sve - rekao je Dejan, koji nije gubio pozitivan duh.

Foto: 24sata Video

Tko je pobjednik treće epizode i u finale se za titulu najboljeg amatera slastičara bori s Dinom, ne propustite pogledati na YouTube kanalu 24sata i na Facebooku 24sata.

POGLEDAJTE PRVU EPIZODU: Kako je Dean Kotiga kandidate doveo do ludila!