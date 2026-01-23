Pitali smo prolaznike u centru Zagreba koje su odluke donijeli u 2026. Neke će vas nasmijati, a neke raznježiti. Pišite nam svoje odluke
Koji vam je cilj u 2026.? 'Zaboraviti bivšeg momka, otputovati u Italiju'
Uskoro će kraj siječnja 2026. pa vjerujemo da ste već upisali odluke i ciljeve u svoje planere za novu godinu. Ili niste?
Provjerili smo kakve su odluke donijeli prolaznici u centru Zagreba. Možda će vas inspirirati, a neke i nasmijati.
- Zaboraviti bivšeg momka - rekla je jedna prolaznica te podijelila s nama da joj za sad u tome ide loše, ali da će poslom odvratiti misli.
Naišli smo i na jednu gospođu koja želi na put u Italiju, te na jedan stariji par koji su zajedno tek godinu i pol, ali gospodin ima samo jedan cilj.
- Ja nemam poseban cilj, osim vezan uz tebe - rekao je i pogledao u svoju gospođu.
