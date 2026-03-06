Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
TESTIRAJ ME PLUS+

Testirali smo najpopularniji recept za kruh ikad: Evo kako napraviti ovu hrskavu divotu!

Piše Emina Basara/missGASTRO,
Čitanje članka: 5 min
Testirali smo najpopularniji recept za kruh ikad: Evo kako napraviti ovu hrskavu divotu!
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kruh mora fermentirati, pa stoji u hladnjaku i do 18 sati, ali toliko je jednostavan da ga mogu pripremati i početnici. Ono što mnoge privuče je činjenica da se ne mijesi i ima samo četiri sastojka

Admiral

Morate se složiti sa mnom da ne postoji ništa tako dobro kao miris domaćeg kruha koji se širi kuhinjom. Meni kao pasioniranoj ljubiteljici dobrog kruha on je nezaobilazan dio gotovo svakog obroka, a kad imam neki stvarno dobar, nerijetko postane i međuobrok. A s domaćim pekmezom i desert.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novo mjesto u Zagrebu za novo vrijeme i navike: 'Naša je kava po mjeri sezone, kao vino'
CONCEPT STORE I KAVA

Novo mjesto u Zagrebu za novo vrijeme i navike: 'Naša je kava po mjeri sezone, kao vino'

Ono što Chi coffee izdvaja jest pristup kavi kao sezonskom proizvodu, slično vinu ili voću. Ponuda se mijenja ovisno o sezonama berbe u različitim dijelovima svijeta, od Afrike i Kolumbije do Azije i Indonezije
VIDEO Testirali smo potpuno drugačiji telefon: Mini IKKO ima dva OS-a i preklopnu kameru
I RADI U CIJELOM SVIJETU

VIDEO Testirali smo potpuno drugačiji telefon: Mini IKKO ima dva OS-a i preklopnu kameru

Maleni telefon izgleda kao polovica tipičnih preklopnih telefona, samo s prednjim ekranom. Uz Android ima i AI sustav s aplikacijama koje bi trebale raditi globalno, a tu je i zanimljiva kamera koja se preklapa pa može biti prednja i stražnja
Hit u Zagrebu: 'Ovdje jedite bez brige i mršavite. Sva jela radimo na 5 grama masnoće'
RESTORAN NA SREDNJACIMA

Hit u Zagrebu: 'Ovdje jedite bez brige i mršavite. Sva jela radimo na 5 grama masnoće'

Pri slaganju jelovnika vlasnica Ana Milas je surađivala s profesionalnim kuharom, no mnoga jela kreirala je sama, vodeći se vlastitim preferencijama i onim što je smatrala da nedostaje u ponudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026