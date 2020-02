Lana Jurčević: 'Mene je užasno strah, ali bit će ili sve ili ništa'

- Lana Jurčević je bila mala i zelena kada ju ušla u sve ovo i kada gledam sada iz ove pozicije svoj put, drago mi je što je sve trajalo toliko dugo, rekla je nova La Lana za YouTube kanal 24sata. Za promjenu svog novo imena kaže: 'Nije da se sada zovem Ljerka ili Blaženka, samo sam dodala taj La, da to još ljepše zvuči.'

Lana je prva hrvatska pjevačica u povijesti koja je potpisala ekskluzivni ugovor s diskografskom kućom Warner Music. Oni zastupaju velike svjetske zvijezde kao što su Dua Lipa, Ed Sheeran, Coldplay, Madonna, Eric Clapton, a pjesme joj, kaže, pišu dobitnici Grammyja koji su stvorili Lady Gagu i Adele. Priznaje da i u novoj suradnji s Warner Musicom, fokus nije na zemlje u kojima je poznata.



La Lana, koju ste nekada znali pod imenom Lana Jurčević, izbacila je spot za svoju novu pjesmu 'So messed up'. Pjevačica je time započela svjetsku karijeru u Warner Musicu i od sada se prebacila na tržište cijeloga svijeta. Ova hrabra pjevačica krenula je u novu fazu karijere koja je riskantnija no ikada: 'Stravično je to što krećem iz apsolutne nule, mislim da ljudi nisu toga svjesni. Kada sam izbacila prvu pjesmu, na mom kanalu bilo je nula pretplatnika.' U kratkom roku od nekoliko dana, brojke rastu što je dobar znak.



Želi osvojiti i Peruu i Hong Kong i Los Angeles

- Sigurnija sam u sebe i nemam strahova reći što mislim. Osjećam da sad 300 posto stojim sa svoje dvije noge na zemlji. Ovo je moj novi početak - govori. Dug put je ispred ove hrvatske pjevačice koja je nizala uspješne hitove kao što su 'Majica', 'Prava ljubav' i 'Noć bez granica' i 'Hollywood', nastupala po cijeloj Hrvatskoj, čak i cijeloj regiji. Iz 'sigurne zone' odlučila je otići, riskirati i krenuti ispočetka.

- Moja duša je avanturistička i shvatila sam da kada sam svaki put napravila neke korake za koje me možda bilo strah, u najvećem postotku su me dovele do velikih i genijalnih stvari. Svjesna sam toga da je udobno kada se čovjek ljuljuška u svoju zonu komfora, govori La Lana i kako joj škorpionska narav nije dala mira. Priznaje da se dobro osjećala i prije, ali ovo je nešto što je željela cijeli život...

U zadnje vrijeme nisam strepila koliko će mi koja pjesma uspjeti i imati klikova, 15 godina karijere je iza mene i to se osjeća. Ovo je sada potpuno drugačiji izazov.

Na njoj se nije ništa posebno promijenilo, možda će samo od sada nositi više sakoa...

- Obučem se ovako danas za snimanje i pitam se zašto se nisam ovako oduvijek oblačila, bojala sam se da ljudi neće to razumjeti, priznaje. Lana je na svojim nastupima često znala nositi i šljokice i perje i kratke haljine. Njezin 'Fresh start' doživjele su i njezine društvene mreže. S Instagrama koji prati skoro pola milijuna ljudi, nestale su sve njezine fotografije.

Ljudi su me napadali kako sam mogla izbrisati Instagram profil i cijeli svoj život. Ja mislim da moj Instagram nije odraz života. Sve je to negdje ostalo u mojoj arhivi, najteže mi je bilo skinuti sliku sa svojim pesekom koji je uginuo. Kada sam morala to maknuti, nisam mogla prestati plakali, rekla je nova buduća svjetska zvijezda.

Hrvatska pjevačica potpisala je s kućom koja radi s Lady Gagom, Arianom Grande i Adele. Uredi im se nalaze po cijelome svijetu, imaju tisuće izvođača koji uz njih rasturaju glazbenim svijetom. I naša La Lana je sjedila s njima u studiju i kreirala novu pjesmu 'So Messed Up'. - Ti ljudi grizu, rade od 0-24, nema stajanja, a e-mailovi mi ne prestaju dolaziti - kaže nova pjevačica Warner Musica.

Rado se prisjeti i onih svojih najvećih hitova s kojima je osvajala hrvatsko tržište: 'Kada sam imala 'Pravu ljubav' i 'Ludo ljeto' koje su bile mega ovdje, nisu se dogodile preko noći. Treba vremena da uđe u uho i pusti korijenje. Vjeruje da će tako biti i sa 'So Messed Up'. Priznaje da ju je i šokiralo to što su radio stanice u Hrvatskoj odlučile puštati njezinu modernu novu pjesmu na engleskom, a kaže da je saznala da ju je jedan lokalni radio pustio čak 9 puta u jednom danu.

- Ne znam jesu li ljudi primijetili da nisam uopće imala šminke u spotu, ideja je bila da minimalistički ne odvlačimo pozornost sa glazbe. Kaže Lana i da je sve na snimanju bilo 'sirovo'.

Toliko sirovo da je čak i pijetao završio u njezinim rukama. 'Htjela sam kokoš, ali jako je teško bilo naći kokoš u Berlinu, pa je eto na kraju bio pijetao'.



Kaže da je ipak njezin YouTube kanal i dalje tu, nije nestalo njezinih 15 godina karijere. Priznaje da se toga nije mogla odreći, previše je truda uložila da to izbriše. Veliki intervju sa novom verzijom Lane Jurčević pogledajte na YouTube kanalu 24sata, gdje je prvi put pred kamerama progovorila o novom imidžu i novoj svjetlijoj budućnosti sa stranim producentima i diskografima.

Njezinu novu pjesmu 'So messed up' možete poslušati i spot pogledati na njezinom YouTube kanalu.