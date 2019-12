Lijepa Nika Zorjan i braća iz BQL-a obradili 'Feliz Navidad'

Nakon što je već zapalila regiju hitovima 'Vruće', 'Blamaža' i 'Apokalipsa', atraktivna i talentirana Nika za blagdane je odlučila obraditi svima dobro poznatu božićnu pjesmu 'Feliz Navidad'. Otpjevala ju je s cool braćom, Rokom i Anejem, iz grupe BQL.

- Htjeli smo ovaj blagdanski klasik obraditi na naš, cool način - ispričali su Nika, Rok i Anej, čiji hit 'Vruće' na JoomBoos YouTube kanalu već ima gotovo dva milijuna pregleda.

Vodila je show Rap Camp

Osim pjevanja, Nika je nedavno po prvi puta uskočila i u ulogu voditeljice u prvom hip-hop talent showu, Rap Campu.

- Bilo me malo strah jer mi je ovo prva ovakva uloga, ali znala sam da ću ja to moći - rekla je Nika, koja se u ulozi voditeljice odlično snašla unatoč tome što joj hrvatski jezik nije materinji i ne koristi ga svaki dan.

'Nisam očekivala ovakve reakcije hrvatske publike'

Publika u Hrvatskoj Niku je, kao i dečke iz BQL-a, odlično prihvatila.

- Nikad u životu to nisam očekivala. Kad sam saznala da ću s BQL-om snimati 'Vruće' na hrvatskom jeziku, smatrala sam to novim iskustvom i zabavom, nisam imala nikakva velika očekivanja. A pogotovo nisam očekivala takve genijalne i pozitivne reakcije hrvatske publike. Mislila sam čak da će biti komentara poput: 'Ma tko je ta Slovenka, što ona sad pjeva na hrvatskom?!' I ne bih im zamjerila. Ali presretna sam i zahvalna svima koji me slušaju i koji lajkaju moj hrvatski. Također, iznenadilo me koliko me ljudi prepoznaje zbog JoomBoosa i često me zaustavljaju na ulici - ispričala je Nika.

Svi Nikini i BQL-ovi hitovi objavljeni na JoomBoosu dosad su pregledani više od 5 milijuna puta, a ovu talentiranu trojku i dalje možete pratiti na JoomBoos YouTube kanalu.