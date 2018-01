Majka dječaka kojeg je ubila struja: 'Moje ljubavi više nema'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1198308 / ]

Moje ljubavi više nema. Dragi roditelji, čuvajte svoju djecu. Pričajte im i stalno ih upozoravajte da se ne penju na vlakove i ne hodaju po tračnicama, poručila je javnosti majka P. T. (16) iz Zagreba.

Odlučila je progovoriti o svemu kako bi upozorila javnost o opasnostima i kako nijedan drugi roditelj ne bi morao proživljavati ono što ona i njezina obitelj proživljavaju. Naime, P. T. je poginuo od strujnog udara nakon što se u utorak oko 18.40 sati popeo na vagon na zagrebačkom Zapadnom kolodvoru.

To je već četvrto dijete u godinu dana koje je stradalo od strujnog udara penjući se na vagone. Pukom srećom i uz veliki trud liječnika u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj ulici u Zagrebu, ostalih troje je preživjelo, no s vrlo teškim ozljedama.

Kako nam je ispričala shrvana majka nakon što se sa suprugom vratila kući sa Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku, P. T. se kobnog dana našao s prijateljima kraj Doma sportova.

- On i prijatelj išli su prema Ilici. Krenuli su prečicom iz Magazinske ulice preko tračnica. Prijatelj je navodno htio ići okolo, ali je moj sin planirao prijeći preko vagona. Kako su nam ispričali, nije se popeo zbog selfieja, ali kad je već bio gore, htio se poslikati kako bi to zabilježio. Uzeo je mobitel, podignuo ruku i u tom trenutku ga je udarila struja - govorila je dok su njezine riječi prekidale suze i bolni jecaji. Kaže da ga je udar bacio na susjedni vagon, na kojemu je ostao ležati u plamenu. Preminuo je na mjestu.

Stanari okolnih zgrada vidjeli su bljesak i pomislili kako gori šupa. U to su bili uvjereni i vatrogasci, koji su s policijom došli na mjesto događaja. Nažalost, ništa nisu mogli učiniti. Što mu se dogodilo njegova majka saznala je na poslu, na dežurstvu u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj. Stravičnu vijest priopćio joj je suprug.

Svi i dalje hodaju tračnicama

- Ja radim u Klaićevoj, radila sam i na intenzivnoj kad su dovodili tu opečenu djecu stradalu na vagonima. Pričala sam mu što im se dogodilo, kakve strašne ozljede imaju i govorila da se nikad ne smije penjati na vagone. I tata mu je to govorio. On je elektrotehničar, pričao mu je o struji. Valjda je to tako moralo biti, valjda je to sudbina - govorila je njegova majka.

S prijateljem koji je bio s P. T. u trenutku njegove smrti nije razgovarala. Kaže kako za to nije imala snage. Vjeruje da je i on u potpunom šoku. Smatra da se u javnosti treba puno više govoriti o opasnostima strujnog udara te da bi i u školama trebalo učiti i upozoravati djecu da se ne smiju penjati po vagonima i hodati po tračnicama.

- Mi smo otišli u srijedu tamo, na mjesto gdje je stradao, kako bismo zapalili svjećicu. I dok smo bili tamo, vidjeli smo ljude kako ulaze na kolodvor gdje su i oni ušli, na mjestu gdje u zidu nedostaje betonski blok i hodaju istim tim tračnicama kojima je on prolazio. Pitam se zbog čega HŽ ne učini nešto da to spriječe. Zašto ne sagrade pothodnik do stanice kakvi već postoje na nekim drugim lokacijama? - pita se majka.

To su najgore vrste ozljeda

Svjesna je da nikakav zid ne bi spriječio neodgovorne pojedince da tuda prolaze, no barem bi im, smatra ona, otežao prolaz.

Priča kako su P. T. vršnjaci jako voljeli jer je uvijek bio spreman pomoći i stati u obranu slabijih.

- Nepravda ga je užasno pogađala. Bio je jako vrijedan, prošle je godine radio na moru kako bi si zaradio džeparac. Pohađao je Drvodjeljsku školu u Zagrebu i veselio se činjenici da će biti dizajner namještaja. Bavio se sportom, karateom, streljaštvom... Bio je divno dijete, za poželjeti - pričala je majka.

I ravnatelj Klinike za dječje bolesti u Zagrebu dr. Zoran Bahtijarević potvrdio nam je da je P. T. četvrto dijete stradalo od strujnog udara penjući se na vagon u godinu dana.

- Opekline su najgore vrste ozljeda. Svaka žrtva strujnog udara na vagonu, ako preživi taj trenutak, borit će se za život još mjesecima kasnije, a potom postati doživotni pacijent, koji će proći desetke zahtjevnih operacija - rekao je dr. Bahtijarević. Moli i upozorava sve mlade da budu svjesni činjenica.

- Većina njih, naime, i dalje pogrešno vjeruje da im se ništa neće dogoditi ako ne dotaknu strujni kabel. To je najveća zabluda - ističe dr. Bahtijarević.

Dovoljno je približiti se vagonu i strujnim vodovima da se stvori tzv. električni luk te da izbije snažna iskra. Mobitel pritom dodatno pojačava stvaranje strujnog luka. Koliko se netko mora približiti vagonu, tumači liječnik, ovisi o više faktora – vlaga u zraku, vrsta podloge, obuća koju ima na nogama...