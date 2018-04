Majka ubijene Kristine: 'Dijete mi više nitko ne može vratiti'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Hladno i bez emocija David Komšić (20) slušao je kako ga sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu nepravomoćno proglašava krivim zbog teškog ubojstva trudne djevojke Kristine Krupljan (18).

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1199365 / ]

Ipak, nakon što je sutkinja izrekla sankciju u trajanju od 30 godina zatvora, vidjelo se da mu nije svejedno. U tišini je “progutao knedlu”, a zatim nastavio gledati u prazno. Njegov otac Ivo, međutim, burno je reagirao.

- Sramota, osudili ste dijete iz Bosne, odlazim odavde, j.... vam mater - uzviknuo je Ivo Komšić, odgurnuo pravosudnog policajca te sa suprugom Oliverom i kumom Vjekoslavom Komšićem izašao iz sudnice.

Davidova sestra i sestrična ostale su u sudnici u suzama slušajući obrazloženje nepravomoćne presude.

Kako je rekla sutkinja Sanja Mazalin, vijeće je utvrdilo kako nema dokaza da je Kristinu ubio iz bezobzirne osvete niti da je planirao ubojstvo. Uvjereni su da je riječ o situacijskom zločinu i teškom ubojstvu na okrutan način. Komšić je optužen da je 22. veljače 2017. u večernjim satima iz bezobzirne osvete i na posebno okrutan način s čak 88 uboda nožem ubio Kristinu u njezinu autu.

- Ono što mu daje karakteristiku teškog ubojstva je upravo način na koji je počinjeno, jedno od najokrutnijih u RH - rekla je sutkinja Mazalin.

Odlučujući o visini kazne, sud je odlučio primijeniti osnovne odredbe Kaznenog zakona, odnosno sudili su mu kao odrasloj osobi, a ne kao mlađem punoljetniku prema Zakonu o sudovima za mladež.

- U slučaju Davida Komšića sud je utvrdio da teško ubojstvo koje je počinio nije odraz životne dobi mlađeg punoljetnika. Osim toga, njegovo dosadašnje ponašanje, osuđivanost zbog prometne nesreće, nasilje prema Kristini Krupljan, stavovi i držanje tijekom postupka nikako nisu odraz odrastanja maloljetnika - rekla je sutkinja Mazalin. Sudsko vijeće kao olakotno mu je cijenilo smanjenu ubrojivost u trenutku ubojstva i životnu dob.

Otegotnim je cijenilo to što je pravomoćno osuđen za usmrćivanje pješaka, što je ranije napadao Kristinu i što ju je ubio iako je znao da je trudna.

- David Komšić ni u jednom trenutku nije iskazao kajanje i to je posebno zabrinjavajuće. Ali sad konačno mora preuzeti odgovornost. Ovo je poruka i da će počinitelji biti pravično kažnjeni. Kad se ogole sve suhoparne riječi, ovo je jedna tragedija, ovo je potresna smrt mlade djevojke na pragu života, koja je nosila još jedan život. Tragedija je i to što je to učinio mladi čovjek. On je zavio u crno ne samo Kristinine roditelje, nego i svoje roditelje, ali i društvo jer u ovakvom društvu nitko ne želi funkcionirati - rekla je sutkinja Mazalin.

Dodala je i da ako želimo pošten svijet, u kojemu nulta tolerancija na nasilje nije samo slovo na papiru, trebamo reći da roditelji imaju ključnu ulogu u odgoju djece.

- A pogotovo tinejdžere nije dobro preliberalno odgajati. Djeci je nužno postaviti granice. Kad svi uočimo neki problem, neku agresiju, nemojmo problem ignorirati - zaključila je sutkinja Mazalin.

Dok je obrazlagala presudu, Davidov kum Vjekoslav Komšić u predovorju suda unio se u lice fotoreporteru rekavši mu: “Ovo su ti zadnje slike što ćeš ih snimiti”, dok je Davidova majka fotoreportera držala za rukav sprečavajući ga da izađe iz zgrade suda. Vesna Krupljan, majka ubijene Kristine, jedva je dočekala presudu.

- Zadovoljna sam presudom. Znam da će se žaliti, ali da je dobio manje od 30 godina, ja bih se žalila. Meni je to zadovoljština. To što je tolike godine dobio. I još da dobije i za napad na Kristinu na Bukovačkoj gdje su je presreli on i još trojica. Meni dijete nitko ne može vratiti, ali treba istjerati pravdu - rekla je nakon presude Vesna Krupljan.

Dok je majka ubijene Kristine razgovarala s novinarima, mladići, najvjerojatnije Davidovi prijatelji, dobacivali su joj: “Sad ti je kasno” i “Trebala si to ranije govoriti”. Dalibor Krupljan, otac ubijene djevojke, i njegov brat potrčali su za njima i dostigli ih 50-ak metara dalje, kraj zgrade Ministarstva vanjskih poslova. Poletjele su šake. U priču se umiješala policija koja je pokušala smiriti članove obitelji Krupljan te je zapisivala što se dogodilo, a mladići koji su izazvali incidentnu situaciju su pobjegli.

- Meni je obitelj razorena i onda mi netko takav dođe prijetiti. To neću dopustiti. Da smo mi u strahu od nekakvih klošara - govorio je stric vidno uzrujan.