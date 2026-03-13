Margariti Mladinić iz 'Divljih pčela' dali smo izazov: 'Bolje mi ide nego što sam mislila...'

Bolje mi ide nego što sam mislila, rekla je ponosno mlada glumica Margarita Mladinić. Gostovala je u studiju 24sata gdje je na temelju emojija pogađala popularne strane i domaće filmove.

Mlada splitska glumica Margarita Mladinić u kratkom je roku osvojila srca gledatelja ulogom simpatične i vrckave Tereze Vukas u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'. Iako danas sigurno korača glumačkim svijetom, njezin put nije bio nimalo lak. Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu upisala je tek iz četvrtog pokušaja, što svjedoči o nevjerojatnoj ustrajnosti.

Poznavanje filmskog svijeta potvrdila je i u izazovu pogađanja filmova prema emojijima te nam otkrila:

- Od svih ovih mi je Ratatouille najdraži. Volim crtiće - rekla je Margarita.

A nedavno je u studiju 24sata gostovao i njezin kolega sa seta serije 'Divlje pčele', Davor Pavić. U 24 pitanja nam je otkrio kako je dobio ulogu u ovoj popularnoj seriji.

- Otišao sam na audiciju, prošao nekoliko krugova i nakon toga su me zvali da sam dobio ulogu - rekao nam je.

Serija "Divlje pčele" inspirirana je grčkom uspješnicom "Agries melisses". U domaćoj verziji serija je smještena u Dalmatinsku zagoru, a upravo autentični kostimi, scenografija i priča privukli su Pavića za snimanje ove serije. Splitski glumac je svoj lik opisao kao opsesivno odanoga svom gazdi Anti Vukasu te za njega radi brojne prljave i moralno upitne poslove. No bez obzira na takav lik, Pavić je ipak našao neke sličnosti s Milanom Čavkom. Njihov odnos nije jednostavan odnos šefa i podređenog. Čavka je Antin čovjek i iz straha i iz koristi, ali i iz potrebe da pripada nečemu većem od sebe. Iako se čini da je moć isključivo na Antinoj strani, prava neravnoteža leži u činjenici da Čavka nema vlastiti identitet izvan tog odnosa. Ante to zna i koristi, a Čavka toga postaje svjestan tek prekasno.