Miroslav Ćiro Blažević: 'Moj život je jedan teški križni put!'

Legendarni Ćiro ispričao nam je svoju životnu priču. Dotaknuli smo se njegovih teških početaka u Travniku, ali i onog što je nakon mukotrpnog rada postigao u svom životu

<p>Možda sam i zahvalan razdoblju djetinjstva. Trebao sam biti svećenik, no izrastao sam u svećenika razbojnika i znao sam kako se treba boriti da bih preživio, započeo je tako svoju životnu priču 'trener svih trenera'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ćiro je rođen 1935. godine u Travniku gdje je živio u siromašnoj obitelji. Morali su se seliti iz jednog stana u drugi zbog teške financijske situacije.</p><p>- Travnik je moj rođeni grad. Imao sm jednu turbulentnu mladost. Neimaština je nešto strašno, ali treba i to proći da bi znao sve drugo cijeniti. Jako sam sretan što sam sve dobro stvorio u Kini i Iranu - objašnjava Ćiro koji je vrlo rano ostao bez majke i dva brata što je, kako kaže, njega i obilježilo.</p><p>- Posvađao sam se s Bogom jer mi je uzeo moju majku. Rekao sam mu: Kako si mogao uzeti tako svetu ženu!? - otvoreno nam je priznao Ćiro i objasnio kada se pomirio s Bogom.</p><p>Bilo je to na utakmici dodatnih kvalifikacije za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Francuskoj. Hrvatska je igrala protiv Ukrajine i s dobrim rezultatom (2:0) stigla u grotlo kijevskog stadiona. Brzo su Ukrajinci smanjili zaostatak i ugrozili hrvatski pohod na broncu. Upravo tada je Ćiro odlučio biti opet u dobrim odnosima s Bogom. Takve teške životne situacije oblikovale su ga kao osobu.</p><p>- S autoritetom se obraćam svakom. Mrzim prepotentne ljude koji si utvaraju da su nešto, a onda vrlo brzo shvate da su ništa. Moj život je jedan teški križni put. To sam trebao proći da bi izdržao sve nedaće, a jedna od najveći je emigracija, kada ideš van da radiš posao koji nikada nisi radio - govori nam Ćiro koji je kroz svoj život i posao proputovao cijeli svijet. Otišao je u Švicarsku još kao igrač, a kasnije napravio zavidnu trenersku karijeru.</p><p>- U to vrijeme bio sam profesor tjelesnog odgoja, ali kada sam došao u Švicarsku dali su mi metlu da čistim pod umjesto da treniram djecu. Tako sam počeo. No. pohvalit ću vam se, nakon što sam osam godina čistio s metlom, postao sam njihov izbornik reprezentacije… - kaže Ćiro kroz smiješak. </p><p>- Obišao sam svijet, ali nema ništa ljepše od Hrvatske. Da smo kao ljudi malo razumljiviji, bili bi raj na zemlji. Poručio bih svima: Nemojte se nikad predat! U borbi za egzistenciju postoji nešto što je najvažnije, a to je znanje - zaključuje 'čudotvorac' iz Travnika.</p><p>Cijeli intervju pogledajte na <a href="https://www.youtube.com/user/24sata?sub_confirmation=1">YouTube kanalu 24 sata.</a></p>