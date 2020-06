Mirta Šurjak otvoreno: 'Volim normalne muškarce. Nemam botoks u licu, sve je to prirodno'

HRT-ova sportska novinarka Mirta Šurjak odgovorila je na 24 pitanja za YouTube kanal 24sata. Priznala je kako je na njoj sve prirodno te rekla kako nikada ne slavi Dinamove pobjede

<p>Samo da vam kažem odmah na početku. Sve što me pitate o Dinamu ću vam odgovoriti vrlo kratko, rekla je Mirta Šurjak (34) kroz smijeh. Naslutila je da ćemo joj 'napakostiti' s pitanjima o njezinom najmržem klubu i najvećem protivniku voljenog joj Hajduka - Dinamu. </p><p>- Svi oni koji su rođeni u Splitu i u Dalmaciji, a i oni diljem svijeta koji imaju veze s Dalmacijom, zaraženi su tom ljubavlju. To je u meni otkako znam za sebe. Moja prva riječ je bila 'balun'. Hajduk je više od kluba, to je svetinja, to je religija, stil života, to je nama sve ovdje - rekla je Mirta, koja utakmice splitskog kluba prati otkako zna za sebe, a na HRT-u je 17 godina. Žena je u sportskom novinarstvu, a kaže kako je to trenutačno trend u većini država. </p><p>- U Hrvatskoj sam probijala led. Nije bilo lako na početku. Gledali su me kao izvanzemaljca. Moram priznati da još uvijek zna biti teško. O nogometu kod nas svi znaju sve. Koliko je Hrvata, toliko je nogometnih izbornika, koliko Splićana, toliko trenera Hajduka. Pod trostrukim ste povećalom zato što ste žena. Ako nešto i zapne, izvučem se na šarm - rekla je Šurjak. Kao najdražu utakmicu koju je komentirala izdvojila je derbi Hajduka protiv Anderlechta, u grupnoj fazi europske nogometne lige 2010. godine. </p><p>- Utakmica je bila dramatična. Onako za infarkt. U posljednjim minutama sudačke nadoknade Ante Vukušić je zabio pobjednički rezultat. U tom trenutku sam bila u potpunoj euforiji i zaboravila sam da sam reporter i uletjela sam zajedno s klupom Hajduka na teren. Delegat me maknuo i upozorio kako je kazna za to 10.000 eura. Na kraju su me zezali 'pazite na Mirtu, da ne bi opet nešto napravila' - rekla je.</p><p>Za svoj Hajduk prognozira da će hrvatsku ligu osvojiti već sljedeće sezone, a sebi u budućnosti želi da komentira igru kluba u grupnoj fazi Lige prvaka. Dinamove pobjede nikad ne slavi, ali kaže kako je u svom poslu uvijek profesionalac. Kad Hajduk igra, emocije je obuzmu, no uvijek objektivno kaže tko je bio bolji. Najzgodniji nogometaš joj je bivši Hajdukovac Toma Bašić, a u inozemstvu Španjolac Sergio Ramos. </p><p>- On mi je frajer, sviđa mi se njegov gard. Ima i zgodnu ženu Pilar Rubio, koja je i lijepa i pametna i elokventna - rekla je.</p><p>Planirala je postati nogometna trenerica, no kaže kako nije uspjela jer joj tadašnja akademija Hrvatskog nogometnog saveza to nije dopustila. Razlog je bio taj što se nikada profesionalni nije bavila nogometom. </p><p>- Mirta kao sutkinja? Mislim da ne bih dovoljno brzo mogla trčati - rekla je. Pitali smo je i za ljubavni status, no kaže kako to ne bi otkrivala.</p><p>- Nemam tip muškaraca i neću vam sada odgovoriti na to pitanje u smislu 'privlače me plavi ili crni'. To je površno razmišljanje. Privlači me prije svega kad osoba ima karakter, kad je iskrena do kraja, ne volim ženskaroše. Volim normalne i iskrene muškarce. Kada to nađete, onda to treba čuvati poput pravog dijamanta - rekla je Mirta. Najbolji ulet joj je bio kad ju je muškarac pitao hoće li s njim igrati PlayStation. Nasmijala sam se slatko, ali bilo joj je simpatično.</p><p>- PlayStation ne igram, to mi je baš dječje - rekla je tek kratko. </p><p>Pitali smo je i za njezin stav o plastičnim operacijama. </p><p>- Ako netko osjeća nesigurnost, zašto ne? Mene više brinu količine botoksa koje žene stavljaju u lice i onda se potpuno deformiraju. To čak ni nisu plastične operacije. I odgovorit ću onima koji na društvenim mrežama pišu da sam puna botoksa. Nemam botoks u svome licu, za to je isključivo zahvalna majka priroda i moja kozmetičarka. Cijeli tim ljudi koji se brinu o meni, ali na jedan definitivno prirodan način - rekla je. Top formu održava tako da tri puta tjedno vježba jogu i brzo hoda. </p><p>- Ne pijem niti alkohol niti crnu kavu, ne pušim, meso ne jedem već 15 godina, držim se vegetarijanske prehrane - rekla je. Porok joj je, kaže, jedino što puno priča, temperamentna je i nagla te uvijek kaže ono što misli.</p>