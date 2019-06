Misterij u Virovitici: Oproštajno pismo Palma krije tajnu smrti

Virovitički pročelnik za financije Siniša Palm (37) je glavni akter mračne priče iz slavonskoga gradića kojoj se još ne nazire kraj.

Sve je započelo prije nekoliko tjedana. Zadnjeg dana svibnja, rano ujutro, Siniša je otišao na posao u virovitičku gradsku upravu. Nije se dugo zadržao. Tamo je, prema svjedočenju kolega, na njega urlao Ivica Kirin, gradonačelnik Virovitice i njegov izravni nadređeni. Navodno se vika čula i na ulici.

Razlog? Iz gradske blagajne je nestalo više od 17 milijuna kuna, a sve je upućivalo na Palma.

U ponedjeljak, 3. lipnja, gradonačelnik Kirin objavljuje kako je podnio kaznenu prijavu još 31. svibnja protiv njega. Tog istog dana policija pronalazi beživotno tijelo u šumi kraj Drave.

Otišli smo u Gornje Bazje, nekoliko kilometara udaljeno od Virovitice. Običnim autom je gotovo nemoguće pregaziti raspucali put prema Dravi i teško je zamisliti kako se Sinišin dvadeset godina stari Daewoo Lanos mogao tuda probiti.

Pravilno raspoređeni betonski stupići, nasađeni u šikari, jedini su znak razdiobe hrvatskog i mađarskog teritorija. Nesmiljena najezda komaraca onemogućuje ikakav dulji boravak.

Policija je u autu Siniše Palma, koji se nalazio nekoliko stotina metara od mjesta gdje je pronađeno njegovo tijelo, pronašla i oproštajno pismo. I to pismo je ključno u rasvjetljavanju mnogih pitanja. Nema sumnje da ono krije mnogo odgovora i da će policiji biti od velike pomoći.

Tog dana je Siniša trebao s kolegama s posla ići na feštu u mjestu Okrugljača.

- Znam ga cijeli život, u istoj ulici smo odrasli. Nisam mislio da je kadar za nešto takvo - kaže nam Mario Perša, Sinišin prijatelj iz djetinjstva.

Samo dan nakon što je pronađeno njegovo tijelo, Siniša je pokopan, bez obavljene obdukcije.

Tijelo nesretnog virovitičkog pročelnika pregledala je i dežurna mrtvozornica virovitičke bolnice. Na mrtvom tijelu, konstatirala je mrtvozornica, nije bilo nikakvih tragova koji bi i u najmanjoj mjeri upućivali na sumnjivu smrt te zato nije trebalo obaviti obdukciju.

Kirin 5. lipnja objavljuje novo priopćenje, u kojemu Sinišu proglašava ovisnikom o kocki i zaključuje kako je pronevjereni novac, više od 17 milijuna kuna, što je 15 posto ukupnoga gradskog proračuna, otišlo upravo u tu svrhu. Gradom kruži priča da je Siniša tri tjedna prije nestanka podignuo kredit za obnovu kuće.

- Uvjerena sam da 90 posto građana misli da nije ukrao novac niti da se objesio. Sad je sav taj kredit ostao na majci. Zar bi netko tko se planira ubiti digao toliki kredit? - pita se jedna gospođa.

Kad ih pitamo kako objašnjavaju ovu situaciju, Virovitičani reagiraju na dva načina. Ili prekidaju razgovor ili indirektno upućuju na gradonačelnika Kirina.

- Ima jedna izreka koja se udomaćila ovdje. Kad Kiro kaže da, onda ima posla. Kad Kiro kaže ne, onda nema posla - govori nam žena koja surađuje s gradskom i županijskom upravom. Ne želi da joj spominjemo ime jer, kako kaže, ovdašnji zidovi imaju uši.

Strah od gradonačelnika je sveprisutan, otkriva nam Sinišin dugogodišnji prijatelj.

- Iz Grada je naređena ‘silenzio stampa’. Svima je zabranjena priča. Poduzetnicima je naređeno da na svojim Facebook stranicama brišu sve vezano uz Palma. Dok se održavao prosvjed, na terasama kafića sjedili su zaposlenici gradske uprave i dojavljivali koga su sve vidjeli - kaže Sinišin prijatelj.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Portal u vlasništvu gradske samouprave objavio je navodne Sinišine listiće iz kladionica, datirane dan prije njegova nestanka. Objavili su i “screenshotove” nadzornih kamera i niz objašnjenja koji se podudaraju s Kirinovom verzijom događaja.

- Čuo sam da su se u petak ujutro posvađali, da je Kirin vikao na njega. Kirinova žena Sanja, također zaposlena u gradskoj upravi, Sinišinoj mami je rekla da je on uzeo godišnji u petak - kaže Sinišin prijatelj i dodaje:

- Bez Kire se ne može ništa. Kako je Palm to mogao sam napraviti? Kirina žena je bila na funkciji ispod njega, a Kiro iznad. Što je Siniša bio, glava operacije te priče? Ne vjerujem. Ako je on uspio ‘zamračiti’ tolike novce, onda ga nitko od nas nije poznavao. On sumnja u priče o Sinišinoj ovisnosti o kocku.

- Odlazio je u kasino, ali kockar je širok pojam. U kladionicama i kockarnicama uvijek imaš onog jednog koji je stalno tamo i tko zna sve što se događa. Meni nitko nikad nije došao i rekao: ‘Ej, onaj tvoj frend je zgruvao hrpu novca’. A sad se odjednom svi sjećaju da su ga vidjeli u kasinu.

