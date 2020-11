Nabaci komentar ispod epizode serijala 'Firma': Najbolji osvaja Samsung Galaxy Note10+

Jesen uz serijale 24sata oriđiđi produkcije donosi vam pregršt zabave, a sad i novi mobitel Samsung Galaxy Note10+. Ostavi komentar ispod bilo koje epizode 'Firme' i obavezno dodaj i hashtag #alijatovolim

<p>Gledati Firmu je kao jesti ćevape s lukom prije sastanka. Ne možeš odoljeti. Prva, druga, treća epizoda... klize poput kajmaka. Netko će reći da si vrijeme mogao iskoristiti na nešto korisnije - no ti mu kažeš - ali ja to volim!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> </p><p>Jesenska shema na svim platformama 24sata, od Youtubea, Facebooka, Instagrama, Tik Toka i na 24sata.hr, donosi nove i zabavne formate u sklopu <strong>24sata oriđiđi produkcije.</strong> </p><p>Kako bi nagradili to što nas gledate iz dana u dan, spremili smo vam nagradni natječaj.</p><p>Napiši zabavan i originalan komentar ispod bilo koje epizode <strong><a href="https://youtu.be/naBMvGiu150">'Firme' na YouTube kanalu 24sata.</a></strong> Uz svoj komentar obavezno stavi hashtag #alijatovolim. Najoriginalniji komentar osvaja mobitel <strong>Samsung Galaxy Note10+</strong>. Nagradni natječaj traje od 3.11. do 30.11.</p><p><strong>Više o PRAVILIMA NAGRADNOG NATJEČAJA pročitaj <a href="https://www.24sata.hr/fun/pravila-nagradnog-natjecaja-24-orididi-725930">ovdje.</a> </strong></p><p><strong>'Firma'</strong> je serijal skečeva za sve one koji rade. U njemu će se pronaći svi bivši zapolesnici, trenutačni, a ponešto naučiti i oni koji se tek spremaju krenuti na posao. U serijalu glume Petra Kurtela, Zoran Pribičević, Zoran Simikić. Marko Braić, Marko Cindrić i mnogi drugi poznati hrvatski glumci.</p><p><strong>POGLEDAJTE 2. EPIZODU SERIJALA 'FIRMA': </strong></p><p><strong>SAZNAJ VIŠE I O OSTALIM SERIJALIMA 24SATA ORIĐIĐI PRODUKCIJE...</strong></p><p><strong>'Poligraf'</strong>, serijal u kojem doznajemo tko nas s estrade laže. Na vruću stolicu dosad su sjeli pjevačica Antonija Šola, plesačica Valentina Walme, zvijezda realityja Hana Rodić te glumac Slavko Sobin. U ostalim epizodama pratite koga smo još 'izazvali' sa škakljivim pitanjima. </p><p><strong>'Zvijezde padaju'</strong>, još je jedan format u kojem otkrivamo hrabrije od najhrabrijih. Iz aviona s padobranom u trandemu skočili su glumac Rene Bitorajac, Jaran iz Noćne more, a Juraj Šebalj bio je prvi kome je pripala čast testirati svoje granice. Definitivno doza adrenalina koju trebamo u ovim vremenima!</p><p><strong>'Petkomanija' </strong>je serijal 24sata oriđiđi produkcije u suradnji s voditeljem Daliborom Petkom. Na tragu je njegovih transformacija koje radi za svoje društvene mreže. Na setu mu se po prvi put pridružila i obitelj. Uglavnom, Petko radi show na svim platformama 24sata!</p><p> </p>