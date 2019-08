'Najčudnije jelo koje sam pojeo bio je fetus patke u Kambodži'

Onog trenutka kad smo uplivali na Čiovo, prvo što sam pomislio bilo je: "Kad ćemo opet"? U 26 dana prošao sam 17 otoka. Bilo je teško, ali kada sam stigao na cilj, sve se poklopilo, bilo je savršeno, priča nam Domagoj Jakopović Ribafish koji je nedavno završio prvo izdanje projekta 'RokOtok'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Foto: Facebook/PIXSELL/Reuters Pristao je odgovoriti na naša 24 pitanja i otkrio kako se nakon gotovo mjesec dana plivanja osjeća potpuno iscrpljeno. Tijelo mu je, kaže, u stanju kao da je netko stavio tenisku lopticu u mašinu za rublje i upalio centrifugu.

- Ramena ne funkcioniraju, leđa bole, vrat škljoca, jedino su noge ok. Ali bitno da je srce punije, veliku stvar smo napravili - otkriva Ribafish.

Teško suspreže emocije dok priča o sinu Roku. Kaže kako ne može izdvojiti najdražu uspomenu s njim jer je svih 12 godina s Rokom bilo prekrasno.

- Nadam se da je ponosan i da se sada smije negdje gore - kaže Ribafish.

Gastrobloger otkriva i kako već intenzivno radi na projektu RokOtok za sljedeću godinu. Treba puno toga napraviti i kako ističe, uvijek sve može biti još bolje.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL Ispričao je i povijest svog nadimka 'Ribafish' koji je, kako kaže, nastao iz njegova prethodnog nadimka 'Riba'.

- Kad sam bio mali, dobio sam lančić sa zlatnom ribicom. Kako sam bio debeli, zvali su me 'Škemba', onda su me počeli zvati 'Sapun'. Kada sam jednom došao na nogomet, stariji dečki su me prozvali 'Riba' zbog privjeska. Kasnije sam otvorio mail adresu na ime Ribafish i poslao članak u Klik. Oni su me potpisali s Ribafish, a tadašnji urednik, pokojni Tomić, rekao mi je da će Ribafish jednom biti brend - prisjeća se.

Foto: Domagoj Jakopovic Ribafish Dugogodišnji novinar i veliki gurman otkriva i kako se divi kuhinji hrvatskog, talijanskog i bugarskog trokuta, od šalše, pizze, buzare, riba, pa do makedonske i bugarske obrade povrća, sireva i roštilja. Najčudnije jelo koje je pojeo bio je fetus patke u Kambodži, kao i mrtvi morski pas kojeg je jeo u kombinaciji s rakijom na Islandu.

Visok kvocijent inteligencije mu, kaže, nije pomogao u ničemu jer da bi se uspjelo u životu treba imati veliki socijalni IQ.

Ribafish se ne može zamisliti u ulozi youtubera, a kad nazdravlja kaže 'Pivili'.

Što nam je još sve otkrio i ispričao, pogledajte u cijeloj epizodi 24 pitanja na našem YouTube kanalu.