'Nisam u potpunosti odustao od okupljanja Haustora, još cimam'

Glazbenik Darko Rundek odgovorio je na 24 pitanja. Raspričao se o Haustoru, novom albumu 'Brisani prostor', zero waste filozofiji, ali i o aktualnoj situaciji u kojoj se trenutačno nalazimo...

<p>'Ovaj se svijet pali i gasi zauvijek', najdraži je stih Darka Rundeka s novog albuma 'Brisani prostor'. Odgovorio je na naša 24 pitanja i objasnio nam kako vidi trenutačnu situaciju s korona virusom, zašto živi na tri adrese te pokušao razriješiti misteriju pjesama 'Ena' i 'Apokalipso'.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S DARKOM RUNDEKOM: </strong></p><p>- Hodaš cestom i svi te prepoznaju. Oko tebe je neka vrsta zida. Ne možeš kroz njih gledati nevino kroz prostor. Njihova pažnja i pogledi ti stvaraju neku vrstu prepreke - rekao je Rundek na pitanje zašto popularnost smatra zatvorom. Na sceni je više od 40 godina, a još se uvijek nije umorio.</p><p>Pokazali smo mu fotografiju iz vremena kad je svirao u Haustoru, a on nam je rekao kako se sjeća jakne, koja je, kaže, bila odlična i kupljena je u Trstu.</p><p>- Nisam još 100 posto odustao od okupljanja Haustora. Još uvijek malo cimam - rekao je. O Eni o kojoj pjevaju u pjesmi 'Ena', nema previše dilema, jer njezino je ime tek tu kako bi se naglasila rima - Ena jednako žena. O pjesmi 'Apokalipso', koja se sluša i 25 godina nakon objavljivanja nema previše riječi osim toga da se ona dogodila. Na novom albumu u trećem objavljenom singlu 'Mila' pjeva o ženi koja se rastaje od svog voljenog, a koliko ih je on imao sličnih situacija u životu?</p><p>- Nisam se s baš puno djevojaka rastavljao. Ako se treba rastati, onda je to sigurno dobar način. Kako ta pjesma opisuje - rekao je. Na novom albumu surađivao je i sa sinom Davidom Vidom. </p><p>- I on se bavi glazbom, zvao sam ga u studio. Pomogao mi je pisati pjesme. Rekao sam mu da u nekim pjesmama teško nalazim riječi i onda se on ponudio da mi u tome pomogne - rekao je. Rundek trenutačno živi na tri adrese - Zagreb, Pariz i Brač. Na Braču je u masliniku dočekao i karantenu u ožujku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Sada je Brač najzgodnije mjesto za biti - rekao je te dodao kako je u današnjem svijetu većina stvari destruktivna. Poroka, kaže, nema, osim tu i tamo kava. Iz prehrane je u potpunosti izbacio meso i mliječne proizvode. </p><p>- Mislim da je to dobro utjecalo i na tijelo i na duh. Teško je danas biti u potpunosti zero waste, ali jesam koliko je to moguće. Ne možemo naći sejtan i tofu bez plastike. Puno stvari koje bi se mogli prodavati na način da ljudi dođu sa svojom posudom, jednostavno ne možeš pronaći, a neophodno je - rekao je. Između ostalog, obilježile su ga i njegove modro plave oči.</p><p>- Moje plave oči donijele su mi simpatije, ne samo djevojaka. A to je lijepo - rekao je Rundek. </p><p>Cijeli intervju pogledajte na <strong><a href="https://youtu.be/3GTJ9qAyanU">YouTube kanalu 24sata. </a></strong></p>