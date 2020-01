Nives Celzijus se najviše bojala mog drifta, a Ava baš nimalo!

Lijepo je vidjeti presjek svih epizoda serijala 'Zvijezde vrište'. U sljedećoj sezoni imat ćemo malo drugačiji koncept. Sad ću ja malo sjedit na suvozačkom mjestu i izvršavati izazove. Učit ću vas voziti i driftati i nije nam cilj da vas bude strah, rekao je Juraj Šebalj, domaćin serijala koji se od travnja prošle godine prikazuje na YouTube kanalu 24sata.

Šebalj je prepun dojmova i zbog toga je u novom videu na našem kanalu komentirao najbolje trenutke iz serijala i gledateljima dao širu sliku što se sve događalo na stazi u Novom Marofu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ava Karabatić se nije 'gasila' i to je po meni jedna od najboljih epizoda. Dok se vozila za Novi Marof, zaspala je u autu i probudila se u Zagorju. Nije znala gdje je. Govorila je da mora skočiti do hotela, a mi smo joj govorili da nije u Zagrebu. Onda je nastao muk - rekao je Šebalj. Ugodno ga je iznenadila jer nimalo nije bila uplašena za razliku od Nives Celzijus koju je mjesecima nagovarao da sjedne s njim u auto, a kad se to napokon dogodilo, rekla mu je kako i nije baš najbolji učitelj.

Šebalj je zvijezdama zadavao razne izazove, a najpopularniji je bio da mu nešto otpjevaju.

- Kad ljudima zadam da nešto otpjevaju, oni najčešće izabiru Mišu Kovača i ‘Ako me ostaviš’. Ne znam iz kojeg razloga - rekao je. Mišu su pjevale Ivana Knoll, Antonija Šola i Nina Martina Korbar.

Senzacija serijala, čuvarica staze Novi Marof, Katica, dala je serijalu još veću vrijednost. Njezini savjeti prije vožnje ohrabrili su i Šebalja i zvijezde.

- Katica je sve - rekao je.

Serijal nije mogao proći ni bez obilja hrane u automobilu.

- Toliko smo pretjerali s hranom da je auto nakon nekog vremena počeo smrdjeti. Ivana Knoll je prolila sladoled. Svuda ga je bilo po instrument ploči i to se više ne može oprati. Bio je na kemijskom čišćenju - rekao je Šebalj i požalio se na Miju Dimšić koja mu je u autu prolila vrhnje za kuhanje.

Video s reakcijom Šebalja na sve njegove vožnje pogledajte na YouTube kanalu 24sata.