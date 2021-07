Trebalo je to biti sasvim obično snimanje nove sezone serijala 'Zvijezde vrište', no Nives Celzijus se pobrinula da ostale zapamćeno i definitivno je ostavila trag - i to na novom BMW-u s kojim se slupala u ogradu. Kako je to izgledalo, pogledajte u videu.

POGLEDAJTE VIDEO:

No, krenimo od početka. U novoj sezoni serijala 'Zvijezde vrište', sve smo podigli na viši nivo. Umjesto Toyote s kojom su u više od 60 epizoda naše zvijezde driftale, sada je na red došao BMW, a promijenjen je i koncept. Zvijezde se međusobno natječu u više izazova, a sve pod palicom našeg najpoznatijeg automobilista i voditelja serijala - Juraja Šebalja.

- Ti kad se meni obratiš, uvijek imaš neke zamjerke. Uvijek bude: Ovo se ne radi tako. Trebaš ovako - 'napala' je Nives Celzijus Šebalja na početku razgovora prije nego je uopće sjela u auto i pokazala svoje vještine.

Nives je već sudjelovala u ovom serijalu, ali tada nije briljirala. Više je vozila po travi, nego po stazi, a kada ju je Šebalj vozio, shvatila je da on neće imati milosti prema njoj.

- Sva sreća da sam obukla dobar grudnjak. Stvarno si me opalio - rekla je tada Nives.

Priznala mu je i da privatno mrzi voziti i da joj je to jako naporno.

- Vozim se taksijem, a i bivši muž mi uskoči kada me treba negdje povesti - rekla je tada.

POGLEDAJTE NIVES U PRVOJ SEZONI 'ZVIJEZDE VRIŠTE':

S njom je, ovoga puta, u duelu bio hrvatski glumac Dušan Bućan, a prvo što današnje zvijezde radile, bio je 'slalom' s autom. Startala je Nives koja je samouvjereno prolazila čunjeve i vožnju završila za 23 sekundi. Bućan je bio sporiji od nje i čestitao joj na pobijeđenom prvom izazovu.

- Ti si bolje krenula od njega zato si i brža bila - objasnio joj je Šebalj, a onda su krenuli problemi.

U drugom izazovu, cilj je bio driftati oko kartonske figure Šebalja. Celzijus je samouvjereno krenula s osmijehom na licu, no nakon samog ulaska u prvi drift - zabila je BMW u ogradu. Od šoka je samo ostala sjediti u autu dok joj nisu priskočili u pomoć i odgurali s auto sa šljunčane podloge.

- Davao si mi krive upute. Skoro sam ostala bez glave. Imat ću doživotni PTSP. Tužit ću te za duševne boli - govorila je šokirana Nives nakon što se 'zakucala' u ogradu na stazi.

Zbog šoka nakon sudara, nije mogla nastaviti dalje s izazovima, ali Bućan je. Nakon što smo 'pokrpali' auto, bio je spreman svoje izazove odraditi. Driftao je oko Šebalja, prošao 'mišolovku' te kao posljednji izazov parkirao je BMW bočno.

POGLEDAJTE PRVU EPIZODU NOVE SEZONE:

Ponovno su sjeli sa Šebaljem i ispričali svoje dojmove nakon odrađene vožnje.

- Još uvijek mi se tresu ruke. Dječica su mogla ostati bez majke. Je li ti važniji BMW od mene? - govorila je Nives i počela Šebalja gađati s ostacima auta kojeg je razbila, a na kraju mu je i štiklom probila kartonsku glavu koju je otkinula prije samog sudara.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ja predajem pobjedu Nives. Da je ostala do kraja, sigurno bi bila pobjednica. Ima osjećaja za to - zaključio je Bućan.

Serijal 'Zvijezde vrište' i svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na našoj Videoteci, YouTube kanalu 24sata, našim Facebook, TikTok i Instagram profilima te na 24sata.hr.