Pratila sam 'Zvijezde vrište' od prve epizode kada je gost bio Dalibor Petko, a najdraža epizoda mi je s Ivanom Šarićem, rekla je Jana Logarušić. Obožavateljici ovog serijala ispunila se želja. Šebalj ju je pozvao na vožnju te je isprobala kako je to driftati i okretati auto pod ručnom.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Vožnju sam položila iz petog pokušaja, ali odlično vozim - rekla je Jana Šebalju prije nego su sjeli u auto. Stigla je iz Slatine u Zagrebu i ostvarila svoju neostvarenu želju. No, prije nego je preuzela vozačko mjesto, Šebalj joj je odlučio pokazati kako on to radi.

Nekoliko je puta okrenuo auto pod ručnom i objasnio joj kako će ona to morati napraviti. Jana je uživala u vožnji, ali kada je došao trenutak da ona preuzme volan, priznala je da ju je malo strah, a ni Šebalju nije bilo svejedno.

- Fora! Ovo je vrh! - oduševljeno je rekla Jana kada je prvi put okrenula auto pod ručnom. Dodala je gasa i nastavila uživati i dokazati Šebalju da može izvršiti izazov.

Nakon što je nekoliko puta okrenula auto po ručnom, okušala se i u driftu. S osmijehom na licu je to radila, a i Šebalj je bio zadovoljan pokazanim vještinama.

- Ovaj drift se zove 'Lidija Bačić full drift' - rekao joj je Šebalj kojem je u jednom od prethodnih epizoda pjevačica bila gošća i u štiklama vozila te oduševila svojim vještinama.

Kada su drift savladali, izazovima nije bio kraj. Izašli su iz auto, podignuli haubu, a Jana je morala govoriti što se nalazi ispod haube dok je Šebalj pjevušio.

- Hvala ti, ovo mi je prva nagrada koju sam osvojila u životu - rekla je Jana zadovoljno na kraju današnje avanture.

Kako se Jana snašla za volan te svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na YouTube kanalu 24sata, na našim Facebook, TikTok i Instagram profilima te na 24sata.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: