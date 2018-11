Olivera (49): 'Nisam pljačkala na Balkanu, presiromašan je'

Za sebe kaže da je poročna djevica, pošten lopov i grešni anđeo. Neki obožavaju njen pozitivan duh, a drugi je kritiziraju jer, kažu, promiče kriminal. Najpoznatija pljačkašica regije Olivera Ćirković (49) prije godinu dana je izašla iz grčkog zatvora. Posljednjih 20 godina bila je poznata kao 'žena zmaj' u svijetu kriminala. Ni sama ne zna koliko je draguljarnica opljačkala u tom vremenu, ali je sad bezbrižna jer ponosno kaže: 'Ostalo je nešto i za penziju'.

- Ni u najluđim snovima nisam mislila da ću biti pljačkašica. Išlo je sve tako postepeno kod mene. Toliko svega se događalo u mom životu, toliko jakih stvari. Ne mogu sada izdvojiti trenutak. Tu nema trenutka, već samo iskakanje iz realnog - rekla je Olivera.

U Zagreb je stigla kako bi promovirala svoju knjigu 'Ja, Pink Panter'. Sedam i pol godina zatvora u Grčkoj i život pun turbulencija, sažela je u stotinjak strana. Sad pred sebe stavlja neke nove izazove.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Želim srušiti sve stereotipe, pregaziti sve granice, dokazati da nema nacionalizma, da žena može sve, da ljudi mogu sve. Ovo nikako nije promocija kriminala. Pogledajte, sad sam Interliberu, a kao da sam na Olimpijskim igrama - rekla je. I zaista nije daleko od toga. Potpisivanje knjige je čekalo stotinjak ljudi, a kaže da je 'ludnica' već danima. Svi žele vidjeti kako izgleda žena koja je bila dugo vremena bila mozak velikih kriminalnih operacija.

- Godine su mi trebale da okupim tim. To je kao u sportu, imaš mnogo igrača, a ostanu samo najbolji. U timu nije bilo žena, a općenito ne poznajem žene u kriminalu. Nema ih jer su pametne, jer su perfidne i lukavije, a i zašto bi žena ulazila u takvu opasnost - priznala je. No, s njom je bilo drugačije, a kaže da je za to krivac njezin karakter. Muškarci su je poštovali jer je bila jednako hrabra i luda kao oni, a u nekim trenutcima lukavija i organiziranija.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Neću podcjenjivati regiju, ali je ona siromašna. Nitko od kriminalaca koje ja poznajem nije se bavio kriminalom u regiji. To je previše siromašno za nas - rekla je.

Danas kad gleda na sve, govori kako je to bio nerealan život brze zarade i brzog trošenja, ali i napornog rada.