Svi me znaju po tome da sam konstruirao tenk. Nitko me doslovce niti ne zove mojim imenom, rekao je David Skrbin iz naselja Borova kraj Virovitice. Samoukog majstora poznarijeg kao Doctor D.S. na YouTubeu prati nešto manje od milijun i pol ljudi, a sad je za naš kanal odgovorio na 24 pitanja. Kako zarađuje, što susjedi kažu na njegovu specijalnost, kad je uopće počeo šarafati te zašto se nazvao Doctor D.S.

- Ime je proizašlo iz komentara gledatelja koji mi je napisao da radim doktorski posao - objasnio je. David je inače završio trgovačku školu, a za YouTube je počeo snimati još prije pet godina. Što se tiče zanata, to je 'brusio' od malih nogu.

- Kao mali sam se znao popesti na tavan i šarafati po starim televizorima, perilicama rublja, no nikad to nisam znao nazad sastaviti. E to se promijenilo - rekao je. Najviše pozornosti na njegovom kanalu privukao je projekt tenk, a susjedima nije bilo baš najdraže kad su shvatili što im se događa u ulici, barem dok ih David nije razuvjerio.

- Susjedi su se preplašili mog tenka. Stalno su ispitavali hoće li zaista funkcionirati, odnosno hoće li imati cijev - našalio se. Na materijal i alat je potrošio 10.000 kuna, a s fanovima je podijelio nekoliko videa. Svi oni imaju nekoliko stotina tisuća pregleda.

Ipak, imati Davida u blizini, prava je sreća.

- Svaki dan me netko od njih ili poznanika pita barem jedanput ili dvaput mogu li im pomoći u nekim njihovim projektima. Ili za neki savjet. Neki put moram odbiti jer imam dosta svoga posla, ali većinom pomognem - rekao je. U Hrvatskoj nije toliko poznat koliko bi trebao biti jer je njegova publika većinom iz inozemstva.

- Gledaju me većinom ljudi iz SAD-a, Indije i Indonezije. Hrvatska je na 35. mjestu - rekao je te dodao kako 90 posto njih ne zna gdje mu je baza. Kad je tek krenuo snimati za YouTube, nije ni sanjao da će od toga živjeti. Njegova prva 'unosnija' plaća bila je 70 eura.

- U ovih 4-5 godina snimanja imao sam samo jednu ozljedu. Vario sam bez maske i doslovce dva dana nisam mogao gledati. Apeliram da svi moraju nositi zaštitnu opremu - rekao je te dodao kako mu je sljedeći projekt vjerojatno nešto što je u zraku.

- Ili helikopter ili avion. Hoće li to biti uskoro? Možda, ali čekam veću radionu - rekao je.

David je i mentor te stručni žiri u prvom hrvatskom 'do it yourself' talent showu i serijalu 24sata oriđiđi produkcije 'Pilaj po svom'. Serijal pratite ponedjeljkom i četvrtkom na svim platformama 24sata.

