Početak je godine i on i ona su klasično nakon blagdana 'utovljeni' i leže na kauču, jedu i gledaju TV. Njoj na pamet padne ideja da krenu vježbati! Odlaze na vagu i šok! Kreće tjedan dana kaosa i režima koji je ona odredila! Sad idu opet na vagu i opet šok! Jel moguće da žene teže gube kile od muškaraca? Ma vježbanje zapravo deblja, ali on je ipak uspio prevariti sistem, komentirao je Zoran Pribičević o novoj epizodi.

Zoran Pribičević u suradnji s 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJOM na YouTube kanalu 24sata predstavlja svoju novu seriju skečeva temeljenih na muško-ženskim odnosima. U serijalu ćemo otkriti što se to nalazi u poznatoj ženskoj torbici, tko kome pojede večeru u skupom restoranu, tko bolje vozi, ali i kako muškarac odlazi u shopping kada ga žena pošalje. U četvrtoj epizodi otkrivamo što se dogodi kada se ona 'nabrije' na trening.

Gomila slatkiša i grickalica na stolu. Na TV-u dolazi reklama koja obećaje top formu do ljeta. Ona naravno spušta pizzu i govori njemu da je vrijeme da nešto poduzmu.

- Ljubavi, pa ljeto se bliži! Morat ćemo početi vježbati, moramo nešto napraviti sa svojim tijelima - komentirala je Tea.

On govori kako on ne vidi u sebi problem i da ima još vremena do ljeta, no ona ostaje uporna.

- Daj se pogledaj! Moramo nešto poduzeti! Kupi mi spravu za vježbanje i krećemo! - dodala je.

Na to, on joj pokaže sobi bicikl koji joj je kupio prošle godine, a koji i dalje stoji u sobi i služi kao stalak za prljavi veš. Unatoč tome, nagovorila ga je na vježbanje i prave muke su krenule!

Voditelj projekta Zoran Pribičević ujedno je i glumac poznat hrvatskoj javnosti po ulogama Danijela u 'Zabranjenoj ljubavi' i liječnika Dorijana u 'Larinom izboru', a glumio je također u HBO-ovoj hit seriji 'Protuudar' u ulozi Domovoya. Osim njega, u serijalu 'Muškarci i žene naopačke' nalazi se i vrsna glumica Tea Šimić koju ste mogli vidjeti u seriji 'Na granici', ali i u mnogim kazališnim predstavama poput 'Šetnje s Kolumbovima' i 'Hamleta'. Zoran Pribičević je komentirao kakva je bila atmosfera na snimanjima.

- Ma atmosfera je uvijek sjajna i opuštena i baš je gušt raditi za 24 sata. Ovaj put mi je partnerica bila Tea Šimić, sjajna mlada talentirana glumica. Baš smo se super zabavljali i vjerujem da će i gledatelji to prepoznati - komentirao je glumac.

Ne propustite pogledati novi skeč iz serijala 'Muškarci i žene naopačke' na YouTube kanalu 24sata koja izlazi svakog četvrtka i komentirajte jeste li se vi ikada pronašli u sličnoj situaciji.

POGLEDAJTE VIDEO: