One su super žene: Kovačićek, Vuica i Zlokić o tajni uspjeha...

Maštala sam o tome da se moje haljine pojave na Oscarima. Bez te vjere u što radiš ništa se ne može dogoditi. Ta moja želja se ispunila i to je vrhunac, ali to nije sve što se može napraviti, rekla je Matija Vuica. Naša modna dizajnerica i kreatorica u velikom intervjuu za YouTube kanal 24sata govorila je o svojoj karijeri, pjevačkoj karijeri, ali i o pojmovima ženstvenosti i seksepila od kojih mnoge žene zaziru.

Skromnoj Metkovki 'bagatica', odnosno šivaća mašina, prije 39 godina bila joj je najbolja prijateljica, a singericu je kupila kao studentica. Šivala je u studentskom domu i tako punila svoj studentski budžet. Sve te predmete čuva kod kuće u Metkoviću. Od toga trenutka, njezina je karijera iz dana u dan rasla. A sada je na vrhuncu. Njezine haljine nosile su poznate dame na dodjeli Oscara, dizajnirala je Severininu vjenčanicu, a obožava je i hrvatska 'elita'.

Kaže kako je minimalni period izrade haljine tjedan dana, a savjetovala je ženama da istu haljinu mogu obući više puta u životu.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL - Mi smo napravili famu i pitamo se ‘gdje ćemo obući dugu haljinu’. Zaboravili smo da je možemo obući u kazalište, na premijere, na razne divne događaje. Ne mora duga haljina biti samo za Oscare, snimanja i vjenčanja. Djevojke stalno govore ‘ne želim biti jedina’, a ja ponavljam ‘budi sad jedina’, drugi put će ih biti petero i tako ćemo vratiti lijepo odijevanje tamo gdje treba biti. Treba imati hrabrosti - rekla je.

Njezine klijentice su žene, svakodnevno dolaze u njezin studio u centar grada, a nas je zanimalo koliko se pojam ljepote mijenjao otkako je ona počela raditi.

- Upoznala sam vrlo malo žena koje žele biti samozatajne, one su izumrle. Društvene mreže su svakako utjecale na to da sve želimo izgledati savršeno. Neovisno o tome imamo li deset kilograma više ili manje. Muškarci su škrti s komplimentima. Ne bih rekla da ne žele, no ne znaju kako bi to rekli. Žene se odijevaju zato da bi dobile kompliment od žena. A čije pohvale mene motiviraju? Mojih šnajderica, prijatelja, no više mi je bitno da se hvali ono što ja radim za druge - rekla je.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Matija Vuica je svakako diva u Hrvatskoj kada govorimo o modi. A kada govorimo o glazbi? E, tada one dolaze na scenu. 'Stara garda', kako ih nazivaju, i dalje hara našom scenom. A jedne od onih koje su ostavile najveći trag su definitivno Jasna Zlokić i Zdenka Kovačiček.

Zdenka Kovačiček na sceni je više od pedeset godina i uživa u tome, kako kaže, jer ju drži adrenalin. Nastupila je i na ovogodišnjoj 'Dori' s pjesmom 'Love, love, love', a pjesme 'Frka', 'Žena za sva vremena' i 'Vrati se u moje dane' obilježile su njezinu karijeru.

- Veliki uspjeh u životu bio mi je što sam pjevala Mihailu Gorbačovu na rođendanu. To je čovjek koji je promijenio povijest. Sad se ježim kad se sjetim. To mu je bio 75. rođendan, a meni je to događaj života. Nemam fotografiju jer nisam od onih koji čovjeka gnjave za slikanje. Otpjevala sam četiri ruske balade, a oni su mirno to saslušali i zapljeskali - prisjeća se Zdenka. Sa svojom, kako kaže, 'zlatnom generacijom' se i dalje druži. Čuje se s Gabi Novak, Radojkom Šverko, Terezom Kesovijom, koje su, poput nje, obilježile našu glazbu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - Kod Tereze se često nađemo pa onda tračamo. Slušam svaki njihov savjet jer nije zlonamjeran. Mi i kada pričamo o našim kolegicama nismo zlonamjerni. Ali, na kraju krajeva, s velikim iskustvom, možeš si i dozvoliti nešto reći - rekla je potpuno iskreno Zdenka.

Jedna od njezinih kolegica je i Jasna Zlokić. Rođenu Velolučanku proslavila je i obilježila pjesma 'Skitnica' iz 1984. koju je za nju napisao Rajko Dujmić. Zlokić za pjesmu kaže kako je ona njezino glazbeno obilježje.

- Svi su govorili da je to mega hit, ali ja nisam vidjela da će to biti tako veliki hit. Nisam mislila da će to biti tako velika pjesma, da će nadživjeti sve, ali mene su tada žene zavoljele - objasnila je Zlokić. U karijeri je snimila veliki broj albuma pa i sama kaže da ne zna koliko pjesma ima. Za naše kamere je otkrila kakva je bila kao dijete i kako je izgledalo odrastanje na Korčuli.

- Bila sam veliki vrag kao dijete, jako sam bila nemirna, hiperaktivna. Bila sam darovita i za glazbu i za glumu, plesala sam u folklorima - rekla je Jasna i objasnila da tada nije bilo medija koji su distancirali ljude jedne od drugih, već su se svi više družili.

Posebno mjesto u njezinom životu imala je i legenda hrvatske glazbe - Oliver Dragojević. Oboje rođeni Velolučani bili su bliski prijatelji, a znali su se još iz mladosti na Korčuli, iako se tada nisu družili. No, to se kroz neko vrijeme promijenilo. Zajedno su često pjevali u Veloj Luci, a čak tri godine zaredom imali su turneje brodom po cijelom Jadranu, a pamti i niz uspomena s 'Morskim vukom'.

Foto: Anto Magzan/Pixsell - Bez Olivera imam neki tjeskobni osjećaj. Pomisao da ga više nema i da ga više neću vidjeti, čini mi se kao neka imaginacija, kao da to ne može biti. Težak je osjećaj znati da njegov brod više nije vezan na rivi u Veloj Luci - rekla je Jasna.

