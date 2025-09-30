Petra Kraljev pogađa filmove: 'To nema smisla, ovo su Svećenikova djeca'

Hrvatska televizijska i kazališna glumica, Petra Kraljev, s odličnim je položila težak zadatak koji smo joj pripremili. Trebala je pogoditi pet naslova filmova koje tvore emotikoni, a svi su potpuno drugačije produkcije i žanra.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Što je ovo? Je li ovo zmija? - zbunjeno nas je pogledala na naslov epskog znanstvenofantastičnog američkog filma iz 2021. koji je napravljen prema istoimenom romanu Franka Herberta iz 1965.

Glumicu poznatu po televizijskoj ulozi Milice Crljen u seriji Kumovi Nove TV, zbunila je još jedna kombinacija emotikona.

- To nema smisla, ovo su Svećenikova djeca - zaključila je, a zapravo se radi o domaćoj romantičnoj drami redateljice Vlatke Vorkapić.

Iz prve je pogodila film 'Južni vjetar', koji je 2018. osvojio regiju, a potom i istoimena serija. Ali, ovi su naslovi bili preteški... Znate li vi koji je film '🪱🏜️' ili '✝️👶🏻👧🏼👩🏼🧔🏻‍♂️'? Potražite video na našim društvenim mrežama - TikTok, YouTube, Facebook i Instagram - i pišite nam u komentare svoje pretpostavke.

