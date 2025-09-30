Obavijesti

Petra Kraljev pogađa filmove: 'To nema smisla, ovo su Svećenikova djeca'

Petra Kraljev pogađa filmove: 'To nema smisla, ovo su Svećenikova djeca'
Pred glumicu Petru Kraljev stavili smo težak zadatak - trebala je pogoditi pet naslova filmova prema emotikonima, a svi su potpuno drugačije produkcije i žanra. Pogledajte kako joj je išlo u videu na YouTubeu 24sata

Hrvatska televizijska i kazališna glumica, Petra Kraljev, s odličnim je položila težak zadatak koji smo joj pripremili. Trebala je pogoditi pet naslova filmova koje tvore emotikoni, a svi su potpuno drugačije produkcije i žanra. 

- Što je ovo? Je li ovo zmija? - zbunjeno nas je pogledala na naslov epskog znanstvenofantastičnog američkog filma iz 2021. koji je napravljen prema istoimenom romanu Franka Herberta iz 1965

Glumicu poznatu po televizijskoj ulozi Milice Crljen u seriji Kumovi Nove TV, zbunila je još jedna kombinacija emotikona. 

- To nema smisla, ovo su Svećenikova djeca - zaključila je, a zapravo se radi o domaćoj romantičnoj drami redateljice Vlatke Vorkapić. 

Iz prve je pogodila film 'Južni vjetar', koji je 2018. osvojio regiju, a potom i istoimena serija. Ali, ovi su naslovi bili preteški... Znate li vi koji je film '🪱🏜️' ili '✝️👶🏻👧🏼👩🏼🧔🏻‍♂️'? Potražite video na našim društvenim mrežama - TikTok, YouTube, Facebook i Instagram - i pišite nam u komentare svoje pretpostavke. 

Pogledajte i Veliki intervju s Mirnom Medaković Stepinac: 

Poznata glumica s malih ekrana, Mirna Medaković Stepinac, povodom nove uloge u seriji 'U dobru i zlu', razgovarala je s našom voditeljicom o ulozi, prijateljskom odnosu s Filipom Juričićem, te o privatnom životu. | Video: 24sata Video

