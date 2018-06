Video pijavice kod Dubrovnika: 'Ribari bježali punom brzinom'

Jako nevrijeme uz grmljavinske pljuskove zahvatilo je u srijedu ujutro područje Dubrovačko-neretvanske županije. Pijavica iznad mora u blizini naselja Trsteno kraj Dubrovnika ribarima je stvarala probleme.

POGLEDAJTE VIDEO:

-.Šijun je punom brzinom išao prema plivarici koja se uz brzu reakciju posade i kapetana uspjela sakriti u uvalu. Kapetan je svom silinom motora plovio prema obali jer je ona išla prema njima. Pola sata je strujila po moru - rekla nam je čitateljica.

Njezin otac, inače ribar, bio je jedan od članova posade koja je plovila kraj Dubrovnika.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1200132 / ]

Uplašila i stanovnike Novog Vinodoloskog

Pijavica nastala iznad mora desetak je minuta plašila i stanovnike Novog Vindolskog. Stanovnici su u strahu promatrali strepeći da se ne premjesti na kopno i pohara im kuće, vinograde i polja, no srećom to se nije dogodilo.

U četvrtak će na Jadranu biti djelomice sunčano, no uz promjenljivu naoblaku mjestimice će biti pljuskova i grmljavine. Zapuhat će umjeren, na udare ponegdje jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, u gorju sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a drugdje do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Na Jadranu olujni vjetar i visoki valovi

Za velebitsku regiju na snazi je narančasto upozorenje Meteoalarma.

- Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - stoji u pojašnjenju meteoalarma.

Problemi zbog vjetra i u prometu

Na Jadranskoj magistrali DC8 između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na dionicama Bakar-Senj i Karlobag-Sveta Marija Magdalena te na autocesti A7 Draga-Šmrika zabrana je dodatno za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila), izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Jak vjetar puše i na autocesti A1 između prolaza Vučipolje i vijadukta Božići, na riječkoj obilaznici na mostu Rječina te se vozi uz ograničenje brzine. Zbog olujnog vjetra samo osobna vozila smiju prometovati Paškim mostom. U prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Dubrovnik-Korčula-Hvar-Bol-Split.