Piloti borbenih aviona: MiG-21 je za sve nas legendarni avion

Pilotsko zanimanje je jako u potražnji, a pogotovo u civilstvu. I svugdje u svijetu, mladi ljudi su željni adrenalina. Oni između 20 i 30 godina bi letjeli borbenim avionom jer je to fora i sportski, a kasnije je ljudima dosta akcije i onda idu u civilno zrakoplovstvo gdje su i plaće malo bolje, rekao je Christian Jagodić, zapovjednik eskadrile borbenih aviona.

Proveli smo dan s pilotima u vojnoj bazi na Plesu, a kako to detaljno izgleda, pogledajte na našem YouTube kanalu.

Pilotima dan započinje s liječničkim pregledom. Mjere se osnovni parametri poput tlaka i otkucaja srca, a ako se pilot ne osjeća dobro, taj dan propušta letenje. Imaju šestomjesečno dopuštenje za letenje, a dvaput godišnje prolaze rigorozan liječnički pregled. Lete svakodnevno unutar hrvatskog zračnog prostora, a mogu doseći visinu od 18.000 metara. U eskadrili imaju 11 aviona MiG-21.

- Za nas je MiG-21 legendarni avion. Prilazimo mu sa strahopoštovanjem i to je najbolji odnos koji možete imati prema njemu. U karijeri dođe taj trenutak kad vi sami sjednete u taj avion, pokrenete ga, poletite s njim i vratite se, a to je za nas neprocjenjivo iskustvo. Učili smo od pilota iz Domovinskog rata koji su sudjelovali u akcijama Bljesak i Oluja. Na njihovom iskustvu smo i mi stasali - rekao je Christian, koji je pilotski poziv osjetio još u djetinjstvu.

- Kao mali sam iz Njemačke često putovao za Hrvatsku jer sam tamo živio, a u Hrvatskoj sam praznike provodio kod djeda i bake. U to vrijeme nije bio toliko razvikan terorizam te sam kao dijete mogao ulaziti u kokpit. To me fasciniralo i zaljubio sam se u zanimanje. I sad dolazimo na klišej. Imao sam 12 godina kad je izašao film 'Top Gun' i gledajući film, zaljubio sam se u vojno zrakoplovstvo i otada ganjam taj cilj - rekao je s ponosom nakon što se taj dan vratio s probnog leta.

Ističe kako im nedostaje novih snaga. Godišnje obuče između 10 do 20 novih pilota, a taj broj bi trebao biti puno veći.

Piloti će sudjelovati i na utrci 00:24 run, a sva prikupljena sredstva donirat će se dječjoj onkologiji na KBC-u Rebro.

- Kad smo čuli za projekt Međunarodne zračne luke 'Franjo Tuđman' i 24sata, odmah smo pomislili 'wow'. Čast nam je što ćemo sudjelovati u utrci koja je prije svega humanitarnog karaktera - rekao je. Podršku kolega imat će i iz zraka. Oni koji neće trčati za vrijeme utrke će preletiti MiG-ovima.