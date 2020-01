Pjevač Begina Mario Budišćak: U Međimurju je najbolja publika

Najtraženiji tamburaški bend u Hrvatskoj 'Begini' proslavili su se pjesmom 'Za sve moje bivše' koja danas broji šest milijuna pregleda na YouTubeu. Tamburaški bend zajedno je već osamnaest godina, ime je dobio po jednoj vrsti latinoameričkog ritma, a njihov frontman Mario Budišćak prisjetio se njihovih početaka.

- Svaki početak je težak. Pun je krvi, rada, znoja. Nekoć smo nastupali samo za piće i ćevape, smije se Mario i nadodaje kako je definitivno najbolja publika na koncertima ona u Međimurju. Zovu ih Beatlesima iz Jastrebarskog.

- To nam je uvijek drago čuti. Kada te netko usporedi s bendom poput Beatlesa, to je velika čast i obaveza, kaže Mario koji kao uzore ističe upravo liverpoolsku četvorku i Zlatne dukate. Osim što neumorno gradi glazbenu karijeru, ima i biznis za koji kaže da mu oduzima puno vremena, no ističe da mu ništa nije teško. Priznaje kako ih obožavateljice i dalje prate u stopu, no Mario s drugim djevojkama nema problema. Njegov život uljepšava supruga i sin, a neostvarena želja mu je proputovati svijet motorom u dva mjeseca.

Bend veže i prijateljstvo s popularnim pjevačem Ivanom Zakom s kojim se Mario zna cijeli život, kaže kako ih je spojila ljubav prema glazbi.

Za kraj istaknuo je kako bi se na našoj estradi trebale itekako napraviti promijene, a nadu za poboljšanje vidi u nekim drugim ljudima i mlađim ekipama.