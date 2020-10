Pjevačicu Lidiju Bačić 'rešetao' neugodnim pitanjima: 'Rođak ti je pomogao da se proslaviš?'

Koliko čudan može biti intervju i koliko neugodna mogu biti pitanja? To je iz prve ruke saznala pjevačica Lidija Bačić, koja je nova 'žrtva' JoomBoosova youtubera, Brune Lukića, u epizodi popularnog Prank'da

<p>Koliko košta jedan tvoj nastup, smijemo li to znati? Hoćeš li smanjivati honorare sad kad je situacija teška? I, s obzirom na to da je <strong>političar Branko Bačić tvoj rođak, koliko si njemu zahvalna što te je pogurao da uspiješ u pjevačkom biznisu? </strong>– postavljao je lažni novinar pitanja pjevačici <strong>Lidiji Bačić,</strong> a ona se samo neugodno smješkala i nije znala kako da reagira na sve što se događa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Novinara je u novoj epizodi glumio JoomBoosov producent, a Lidiju su odveli u jedan studio kako bi s njom napravili video intervju. Producenti su na intervju doveli i mladu glazbenu nadu, koju je u ovom slučaju glumio voditelj Prank'da Bruno.</p><p>'Novinar' je prvo izrešetao Lile neugodnim pitanjima i komentarima, a onda ju je potpuno ignorirao. Dalje je postavljao pitanja samo Bruni.</p><p>- Ček, pa ti baš samo njemu postavljaš sva pitanja? – vidno zbunjeno ga je upitala Lidija, na što joj je on rekao da je on mlada nada pa mu daje više pažnje. A onda ju je opet šokirao neukusnim upitima.</p><p>- Tvoje su pjesme onako, lagane note. Misliš li da će te publika pamtiti za desetak, dvadeset godina?</p><p>Nakon ovog pitanja Lidiji je 'prekipjelo' i više nije znala kako bi na ljubazan način reagirala na provokacije, pa se pokušala obraniti. Kad je situacija postala baš užarena, ekipa joj je morala priznati da ju samo malo zezaju.</p><p>Kako je Lile reagirala i je li joj to njihovo priznanje bilo olakšanje ili uopće ne, pogledajte u novoj epizodi serijala Prank'd samo na <strong>JoomBoos YouTube kanalu.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE NOVI SERIJAL NA 24SATA O SITUACIJAMA U FIRMI:</strong></p>