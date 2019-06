Pjevaču priredili pravi horor: Porađao trudnicu u automobilu

U novoj epizodi JoomBoosovog serijala Prank'd, Leon je Endiju smjestio podvalu zbog koje je cijelu epizodu, sve dok nije saznao pravu istinu, bio šokiran.

Leon mu je poslao poruku da krene k njemu, a na putu su ga, u autu, čekali glumci Matija i Natalija. Natalija je glumila trudnicu. U trenutku kad je Endi na romobilu prolazio kraj automobila, ona je počela vrištati i zapomagati. Glumila je da rađa. Matija je zatim iskočio iz auta i vikao Endiju da im pomogne.

Već tu Endiju nije bilo svejedno, ali im je, naravno, priskočio u pomoć. No, tijekom cijelog 'procesa' na licu mu se vidio strah.

- Možeš li leći? Jesi li u redu? Sve će biti dobro, govorio je Endi u panici, a kad je Matija otrčao do susjedne kuće pozvati pomoć, on je ostao sam s Natalijom. No, Matija zapravo nije išao pozvati pomoć nego je išao po Magic Leona koji mu je otkrio pravu istinu.