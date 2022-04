Pobjednik 'Rap Schoola' izbacio novu pjesmu: Poslušajte 'Las Vegas'!

Pobjednik treće sezone JoomBoosova hip-hop talent showa 'Rap School', 16-godišnji Fran Halužan poznatiji kao Hale u suradnji s JoomBoosom izbacio je još jedan veliki hit.

Nova pjesma zove se 'Las Vegas' i od danas ju možete poslušati na JoomBoos YouTube kanalu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Jako sam ponosan na ovu pjesmu i osjećam se zaista nevjerojatno. Svi kojima sam je ranije pustio rekli su da im se jako sviđa. Smatram da smo ovom pjesmom moj tim i ja postavili neke nove granice na JoomBoos kanalu, ali i šire - govori Hale i dodaje kako je atmosfera na snimanju spota za 'Las Vegas' bila odlična te da je "sve išlo savršeno i po planu".

Hale je na ovoj pjesmi radio sa svojim dobrim prijateljem Franom Ljubičićem Qadom koji je radio miks i master, a za vokale je bio zadužen producent i beat maker Karlo Četak koji je od njih sastavio novi beat i tako stvorio 'Las Vegas'.

Naravno, 'Las Vegas' je tek početak i samo mali dio onoga što Hale ima za pokazati jer i sam kaže kako u svom kućnom studiju non stop stvara glazbu te da su brojni projekti već spremni i da samo čeka pravi trenutak da ih izbaci.

- Pripremam dva brutalna singla i siguran sam da će te dvije pjesme izaći. No, još ne mogu otkriti kako se one zovu, ali da ne biste propustili njihov izlazak, najbolje je da se pretplatite na JoomBoos YouTube kanal i da me pratite na Instagramu i drugim platformama - govori.

- Veselim se novim projektima, ovo je tek početak. Možete puno toga očekivati od mene - poručuje Hale.