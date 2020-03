Pokus pošao po krivu: Uništio je cijeli odvodni sistem kvarta

Francuski Youtuber Cyril Schreiner odlučio je u svojoj kupaonici napraviti mali eksperiment. U kadu, WC školjku i umivaonik ubacio je orbeez kuglice koje u doticaju s vodom rastu. Snimao je cijeli proces, a osmijeh na licu kojeg je imao na početku videa, brzo je nestao.

Kuglice su 'magično' narasle 150 puta više nego što su bile kad nisi u dodiru s vodom i došlo je do katastrofe. Kuglice su se počele prelijevati iz kade, a Cyril je odlučio pustiti vodu u WC školjku i tako ih se riješiti, no, pogađate, nije uspio.

Shvatio da je 'zeznuo' stvari i panično se pokušavao riješiti kuglica. Uzeo je usisavač i usisati sve kuglice u kupaonici, no to mu nije uspjelo i usisavač se počeo dimiti. Probao je i sa soli. Sipao ju je u odvod, no ni to nije pomoglo.

Snimio je kako je cijelo dvorište puno kuglica i tvrdio da je primio poziv gradskog vijeća u kojem policija traži počinitelja. Rekao je da su kuglice blokirale cijeli odvodni sistem u njegovom kvartu, no iz grada su poručili da to nije istina. Kažu kako su cijevi privatne i nije moguće da je blokirao cijeli kvart.